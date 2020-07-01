Украинцы без прописки могут проголосовать на местных выборах – новые правила ЦИК

С 1 июля в Украине начинает действовать процедура изменения избирательного адреса. Теперь избиратели, которые живут не по месту своей регистрации в паспорте или не имеют регистрации, смогут проголосовать в том числе и на местных выборах. Соответствующее постановление Центральная избирательная комиссия приняла еще в начале июня.
Решением ЦИК, в частности, предусмотрено, что орган ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) может определить избирательный адрес избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства, по месту его фактического проживания. Для этого такому избирателю необходимо обратиться в орган ведения ГРИ по месту фактического проживания на территории Украины с заявлением.
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Как сообщает Общественная сеть ОПОРА, по официальной статистике, в Украине насчитывается порядка 5 млн мобильных избирателей: 1,4 млн внутренне перемещенных лиц; больше 1 млн людей, которые не имеют зарегистрированного места жительства; 3,3 млн так называемых "трудовых мигрантов", которые имеют место регистрации в одном населенном пункте, а реально живут в другом.
Как известно, местные выборы должны пройти 25 октября этого года.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что голосование на местных выборах пройдет по новым правилам. Подробности – в сюжете:
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