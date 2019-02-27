Украинцы годами ждут донорские органы и вынуждены искать спасение за рубежом

Почему при действующем законе о трансплантации у наших хирургов связаны руки

Украинцы годами ждут донорские органы и вынуждены искать спасение за рубежом 2019-02-27T06:28:00+02:00 Политика Почему при действующем законе о трансплантации у наших хирургов связаны руки

Шанс на жизнь, или тупики трансплантологии в Украине. Почему украинцы вынуждены искать спасение за границей? Почему при действующем законе о трансплантации у наших хирургов связаны руки? И сколько еще считать дни тем, для кого донорский орган означает шанс на жизнь? Ответы искала корреспондент "Сегодня" Ирина Любич.

Больничная палата для Валерии Полино – и собственная комната, и школьный класс. Дома бывает раз в три месяца. Из-за больных почек девушка уже два года буквально привязана к аппарату гемодиализа.

"Я отравилась, мама думала, что просто отравление. Мне становилось хуже с каждым днем. Сказали острая почечная недостаточность. И я поняла, что уже все. Что уже придется делать пересадку", – говорит Валерия Полино.

В отделении на 25 коек – 31 один пациент со всей страны. Большинство из них – в очереди на операции. Ожидание затягивается на годы, дожить до трансплантации помогает дорогой диализ.

"С 1 января дети не выписываются на родственную трансплантацию. И плюс на сегодняшний день у нас даже не получается сделать анализ на совместимость – когда проверяют совместимость родственного донора и реципиента", – говорит заведующий Отделения интенсивной и эфферентной терапии хронических интоксикаций национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Мария Пономарева.

Ежегодно 5000 украинцев нуждаются в пересадке. В очереди за почками стоят 2,5 тысячи больных. Еще полторы тысячи ждут новую печень. Чтобы в груди забилось здоровое донорское сердце мечтает тысяча пациентов. Однако за годы независимости в Украине пересадили всего 6 сердец. Не дождавшись операции ежедневно девять пациентов умирают.

В 2019 году ни один украинский трансплантолог не взялся за скальпель. По новому законодательству всех доноров и реципиентов обязаны вносить в специальную электронную систему. Однако она до сих пор не заработала. Кабмин разрешил временно оформлять согласие на бумаге. Но правоохранители предупреждают: за каждую семейную трансплантацию, которая разрешена законом, врачи будут отвечать в участках.

"Законом установлен порядок использования единой системы трансплантации. И формально, если они будут проводить операции, будут получать согласия или несогласия, и не будут вносить эту информацию в электронный реестр, как это предусмотрено законом. Да, это будет подпадать под уголовную ответственность, предусмотренную Ч. 1 Ст. 143", – говорит сотрудник департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Украины Андрей Кравченко.

Чтобы "разморозить" семейную трансплантацию, в Минздраве просят немного времени. Уверяют: сложную систему, которая объединяет девять реестров, закончат до конца марта, в апреле начнут тестирование. А действенную модель трансплантации обещают до конца года.

"Сроки, которые были определены для того, чтобы внедрить эту систему в Украине, которые были определены законом, абсолютно нереальны. Я заявляю об этом абсолютно ответственно. Для того, чтобы имплементировать эти нормы, нужно как минимум год времени", – уверен заместитель министра охраны здоровья Украины Роман Илык.

Между тем соседняя Беларусь входит в ТОП-30 стран по развитию трансплантологии. Среди полутысячи прооперированных – каждый 10-й – украинец.

"У нас проблемы немножко другого рода. У нас есть органы, и на эти органы имеются реципиенты. Мы не можем удовлетворить на сегодня даже половину потребностей, которые исходят от украинцев, потому, что программа трансплантации существует для белорусских граждан, прежде всего", – объясняет директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии, и гематологии Республики Беларусь Олег Руммо.

Одному закону не по силе решить проблему трансплантации, убежден Руммо. Каждое медучреждение, где есть реанимации, должно стать донорской базой. С соответствующим оборудованием. Иначе Украина и дальше будет тратить миллиарды бюджетных средств на зарубежное лечение.

"Проблему трансплантаций в Украине могут решить сами украинцы. Если вы не будете, что называется, кормить своих врачей, и выполнять трансплантации у себя в стране – вы будете кормить чужих врачей, поскольку это жизнеспасающие операции", – говорит Олег Руммо.

Вновь открыть операционные могут народные депутаты. Два законопроекта, которые разблокируют трансплантации в Украине, уже ждут своей очереди на рассмотрение в сессионном зале.

Ранее мы писали, что трансплантация органов в Украине оказалась под угрозой. Операции можно будет проводить тогда, когда создадут единую информационную систему трансплантации.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 мая 2018 года проголосовала законопроект № 2386а о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно трансплантации органов и других анатомических материалов человека.

Закон предусматривает презумпцию несогласия, а также создание центрального органа исполнительной власти в сфере трансплантации и ЕИСТ для сбора, регистрации, накопления соответствующей информации, а также осуществления объективного и непредвзятого распределения анатомических материалов человека – и для определения пары донор-реципиент.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, а действующий в настоящее время закон "О трансплантации органов и других анатомических материалов человека" утратит свою силу с 2019 года.

Напомним, ранее врачи развенчали мифы об угрозах массовых похищений для трансплантации за рубежом. Кроме того, законом предусмотрено, что участники боевых действий, а также мирные жители, погибшие в зоне проведения ООС, не могут стать донорами посмертно.

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