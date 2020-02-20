Украинцы против "украинских китайцев": Зеленский в шоке и выступил с обращением

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан уважительно отнестись к эвакуированным из Китая украинцам и поддержать их, а не препятствовать их возвращению на родную землю. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города была одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации.

"Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома. К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией. Попытки перекрыть трассы, блокировать госпиталь, не пустить граждан Украины в Украину – этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров – люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они – почти как дети", – написал Зеленский.

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Глава государства напомнил, что украинец остается украинцев, не зависимо, где он находится, а миграция за границу не делает его чужим в родно стране.

"Понимаю: старая политика на протяжении десятков лет делала привычным делить украинцев на "правильных" и "неправильных". Но эта эпоха закончилась. Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, – где бы он ни находился. Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих. Такой будет государственная политика – я это гарантирую. Но такой же должна быть и реакция общества – я на это очень надеюсь", – добавил президент.

Как сообщали новости "Сегодня", эвакуированных украинцев должны доставить в Новые Санжары, что в Полтавской области, в медицинский центр Нацгвардии. Там они 14 дней будут на карантине. Стоит отметить, что ни у одного из них не обнаружен коронавирус. Однако местные жители уже подрались с полицией, пытаясь препятствовать приезду "украинских китайцев".

А накануне, 19 февраля, в Тернопольской области строили баррикады – привезли шины, рыли ямы. Люди протестовали против того, чтобы в санатории "Медоборы" размещали эвакуированных из Китая.

Во Львове тоже устроили бунт, поскольку думали, что туда повезут украинцев. В городе разгорелась паника – люди не хотят, чтобы эвакуированных поселили в местных госпиталях. Люди "штурмовали" госпиталь.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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