Украинцы рассказали, смогут ли дебаты Порошенко и Зеленского изменить их мнение
Люди сомневаются, что кандидаты смогут проявить себя по-новому
Смогут ли дебаты Порошенко и Зеленского кардинально изменить предпочтения украинцев во втором туре, команда "Сегодня" поинтересовалась у рядовых граждан. И вот что услышала в ответ:
- Дебаты будете смотреть? Могут ли они повлиять на вашу точку зрения?
- Вряд ли.
- Почему?
- Потому что моя позиция уже сформирована.
- Ничто не может такого произойти, чтоб поменялось мнение людей. Хоть он выйдет голый на улицу...
- Я знаю то, что я знаю об этих людях, и сильно дебаты для меня ничего не изменят.
- А если во время дебатов что-то случится такое экстраординарное: один проявит себя лучше, другой – хуже. Или наоборот – кто-то постыдится, а кто-то проявит себя очень хорошо?
- Сомневаюсь что возможно за 2 дня до голосования как-то проявить себя иначе, чем ты проявлял себя всю жизнь.
- Я думаю, что это больше шоу будет, чем-то реальное.
- На данный момент я считаю, что нужно избирать не кандидата как такового, а путь развития Украины.
Накануне "Сегодня" поинтересовались у украинцев, нужны ли дебаты между кандидатами на пост президента вообще.
Как сообщалось, перед вторым туром выборов новости "Сегодня" и компания Edison Research будут проводить ежедневные исследования настроений украинцев. Начиная с 8 апреля, на площадках лидера информационного пространства страны "Сегодня" будут опубликованы результаты опросов об изменениях в восприятии украинцами актуальных событий и ситуации в стране в преддверии выборов.
Напомним, 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.
В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, несмотря на что принял вызов.
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