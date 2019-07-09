Украинцы смогут проголосовать в Вашингтоне во время выборов

Проголосовать смогут граждане Украины, которые есть в списке избирателей и имеют заграничный украинский паспорт

Фото: Pixabay

В США начала работу участковая избирательная комиссия зарубежного избирательного участка, расположенного в помещении Посольства Украины в США в Вашингтоне.

Об этом информируют украинские дипломаты в Facebook.

Проголосовать смогут граждане Украины, которые есть в списке избирателей и имеют действительный заграничный украинский паспорт.

Границы участка: Соединенные Штаты Америки (Округ Колумбия, штаты: Алабама, Аляска, Арканзас, Вирджиния, Делавэр, Джорджия, Западная Вирджиния, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Миссури, Огайо, Оклахома, Южная Каролина, Северная Каролина, Теннесси, Техас , Флорида), Антигуа и Барбуда, Тринидад и Тобаго.

Напомним, в пятницу, 5 июля, в Центризбиркоме сообщили о регистрации 425 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на досрочных выборах в Раду.

Как мы уже писали, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключает, что новым премьером станет действующий глава правительства Владимир Гройсман, который ранее подтвердил, что тоже не против остаться премьер-министром.

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