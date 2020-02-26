Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
26,6

Украинцы смогут узнать о состояниях прокуроров, бывших работников ГПУ и их родственников

26 февраля, 23:16

Информация стала публичной

Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов отменил специальные меры безопасности к ряду должностных лиц Офиса Генерального прокурора, которые были применены предыдущим руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Речь идет об обеспечении конфиденциальности данных, указанных в декларациях.

Реклама

"Отныне вся информация о состоянии прокуроров Офиса Генерального прокурора, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК – Ред)", – говорится в сообщении

В тренде
"Шавка, пытающаяся гавкать на слона": Аваков жестко ответил Суркову

Отмечается, что такие ограничения были введены в марте 2018 на основании Закона "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов".

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло доступ к декларациям военных прокуроров.Теперь информация о состоянии военных прокуроров станет открытой, и каждый украинец будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ГПУ декларация прокуроры родственники НАПК Офис генпрокурора

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Украины нет": Сурков выступил за принуждение силой к "братским отношениям" с КиевомПолитика
"Есть два вопроса, которые волнуют всех": в США оценили президентство ЗеленскогоПолитика
У Путина отреагировали на скандальное заявление Суркова по Украине
У Путина отреагировали на скандальное заявление Суркова по УкраинеПолитика
Атака России на Донбасс: в СНБО подготовили несколько сценариев развития событий
Атака России на Донбасс: в СНБО подготовили несколько сценариев развития событийПолитика
Стало известно, где Рябошапка взял 400 тысяч евро на покупку дома во Франции
Стало известно, где Рябошапка взял 400 тысяч евро на покупку дома во ФранцииПолитика
Приглашал ли Путин Зеленского на парад в Москву: в ОПУ дали ответ
Приглашал ли Путин Зеленского на парад в Москву: в ОПУ дали ответПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...