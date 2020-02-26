Украинцы смогут узнать о состояниях прокуроров, бывших работников ГПУ и их родственников

Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов отменил специальные меры безопасности к ряду должностных лиц Офиса Генерального прокурора, которые были применены предыдущим руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



Речь идет об обеспечении конфиденциальности данных, указанных в декларациях.

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"Отныне вся информация о состоянии прокуроров Офиса Генерального прокурора, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК – Ред)", – говорится в сообщении

Отмечается, что такие ограничения были введены в марте 2018 на основании Закона "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов".

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло доступ к декларациям военных прокуроров.Теперь информация о состоянии военных прокуроров станет открытой, и каждый украинец будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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