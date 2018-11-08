Украинцы стали больше летать самолетами, а иностранцы – приезжать к нам: итоги дня

Выросли украиноязычные квоты в радиоэфире, а 12 тысяч должников по выплате алиментов пребывают в розыске

ОБЩЕСТВО

19 раз за прошлые сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий трое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Не менее 35% песен в эфире радиостанций теперь должно звучать на украинском языке. Также в течение суток объем ведения передач на государственном языке не должен быть меньше 60%.

Вырос на 23,9% за первые 9 месяцев 2018 года пассажиропоток через аэропорты Украины и составил 15,6 млн человек. Произошел существенный рост количества обслуженных пассажиров в ряде аэропортов: Киев (Жуляны) – на 57,3%, Львов – на 46,6%, Запорожье – на 19%, Одесса – на 19,3% Харьков – на 18,1%, Борисполь – на 17,6% .

Около 12 тысяч должников по выплате алиментов фактически пребывают в розыске, информируют в Министерстве юстиции. На сегодняшний день взыскано 5,3 млн грн в виде штрафов от должников по алиментам.

Собранные доказательства подтверждают основную версию следствия о том, что детонация боеприпасов на арсенале Министерства обороны вблизи г.Ичня Черниговской области в октябре текущего года произошла в результате диверсии, сообщает военная прокуратура Центрального региона.

189 тонн гуманитарной помощи от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста направлено на временно оккупированную территорию Донбасса.

Почти 1,4 тыс. украинцев погибли с начала года во время пожаров, еще около 1,2 человек получили травмы разной степени тяжести, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

ЭКОНОМИКА

Ослабил на 3 копейки до 27,93 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 9 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 8 ноября.

Увеличился до 17,194 млрд куб. м объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 6 ноября. За сутки в ПХГ было закачано 7,13 млн куб. м газа, а отобрано 0,62 млн куб. м.

Выделить земельные участки приняло решение правительство на территории зоны отчуждения ЧАЭС под строительство объектов ветряной энергетики. Решение касается разрешения на разработку проекта землеустройства на нескольких участках в Иванковском районе Киевской области общей площадью 7 га.

16 раз Национальный банк в октябре предоставил правоохранительным органам доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере. Всего за 10 месяцев 2018 года НБУ предоставлял 128 раз доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере. В 2017 году такой доступ предоставляли 152 раза.

Около 500 млн грн на сегодняшний день составляет задолженность по выплате заработной платы по исполнительным производствам, в том числе задолженность перед работниками угольной промышленности составляет незначительную часть – 9 млн грн, отмечают в Государственной исполнительной службе Министерства юстиции.

14,122 млн тонн зерновых экспортировала Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 7 ноября, что на 0,6% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

Вырос на 10% экспорт товаров из Украины за январь-октябрь – до 38,793 млрд долларов, импорт – на 16% до 46,388 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли за 10 месяцев составляет 7,595 млрд долларов.

МИР

Сократилось на 1,7% количество иностранных туристов, въехавших в Украину в январе-июне 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 6,22 млн человек, сообщило Минэкономразвития. Лидерами въездного туризма в первом полугодии 2018 года традиционно остаются пограничные страны: Молдова – 1 млн 949,6 тыс., Беларусь – 1 млн 64,5 тыс., Россия – 645,3 тыс., Польша – 532,4 тыс., Венгрия – 447,4 тыс., Румыния – 354,8 тыс. и Словакия – 151,8 тыс.

Заходы 20 судов-нарушителей зафиксированы в октябре в порты оккупированного Крыма (информация предоставляется по судам, на которых работает Automatic Identification System), сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. 19 судов были под флагом Россия и одно – под флагом Сирии.

На 24 года польская компания PGNiG подписала с американской Cheniere контракт на поставки сжиженного природного газа. Польша получит 0,73 млрд куб. м газа в 2019-2022 гг. и еще 39 млрд куб. м в период с 2023-2042 гг. В прошлом году потребление природного газа в Польше составило 19,1 млрд куб. м, при этом собственная добыча – около 4 млрд куб. м. Почти 70% импортного газа в 2017 г. Польше поставил "Газпром".

К 12 ноября Великобритания готовится представить новый проект соглашения по выходу из ЕС. Соглашение в дальнейшем должны будут одобрить лидеры ЕС. Сроки реализации процедуры Brexit истекают 29 марта 2019 года, однако ЕС и Великобритания пока не смогли прийти к соглашению об условиях выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.