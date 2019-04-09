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Украинцы стоят в очередях чтобы изменить место голосования

Сегодня, 20:56

В отделениях с таким количеством желающих едва справляются

Украинцы стоят в очередях чтобы изменить место голосования Политика В отделениях с таким количеством желающих едва справляются

Чем ближе к выборам, тем длиннее очереди и больше желающих сменить место регистрации, чтобы проголосовать 21 апреля там, где удобно. Времени, чтобы внести изменения в реестр избирателей осталось не так много. Как идет процесс? И с каким настроением украинцы отстаивают свое право на выбор?

С самого утра люди стоят в длинных очередях на перерегистрацию чтобы проголосовать во втором туре на выборах президента. В отделениях с таким количеством желающих едва справляются.

Кто-то становится в очередь и дальше идет работать, кто-то отпросился на несколько часов с работы. Виталий в отделение приехал с коллегами, говорит: в первом туре не голосовал, потому что не было времени стоять в очереди.

Дмитрий собирается в путешествие по Европе, поэтому надеется отдать свой голос за границей.

"Мы с товарищем будем путешествовать автостопом по Европе и 21 числа планируем в любом случае голосовать и хотим во Франкфурте зарегистрироваться на выборы", – делится молодой человек.

Елена хоть и на больничном, но все равно пришла перерегистрироваться и готова ждать сколько придется. Больше, говорит, радует, что в очереди много молодежи.

До первого тура изменить место голосования можно было в течение трех месяцев. Во втором – менее двух недель. Данные нужно изменить до 15 апреля. Отделения будут работать на выходных и без обеденного перерыва.

"Сегодня 250 человек уже обслужили. Работаем без обеда, работники поделились пополам. У нас только 7 человек в отделе, а людей днем ​​приходит 700-800. Быстрее обслуживать не имеем возможности", – говорит Станислав Новосельский, начальник отдела ведения государственного реестра избирателей Святошинской районной государственной администрации в Киеве.

На сегодняшний день почти 47 тысяч украинцев изменили место для голосования, в первом туре таких было аж 315 тысяч. Люди говорят: если бы можно было сделать перерегистрацию онлайн, это значительно облегчило жизнь.

Напомним, 7 апреля на заседании ЦИК были оглашены официальные результаты выборов первого тура. Так, в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов). Также официально был объявлен второй тур выборов президента.

А между тем, в Украине набирает обороты эпопея с дебатами между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. То место встречи никак не могут согласовать, то уже называются разные даты.

Как известно, Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на "Олимпийском", на что действующий президент дал согласие.


Национальная полиция начала готовится к  возможному проведению дебатов на территории национального спорткомплекса "Олимпийский". 

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Тег выборы, видео, избиратели, перерегистрация, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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