Украинцы в Брюсселе готовятся голосовать на выборах президента

Избирательный участок в Брюсселе обслуживает две страны – Бельгию и Люксембург

Украинцы в Брюсселе готовятся голосовать на выборах президента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bc8/da6/5c9bc8da69447.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bc8/da6/5c9bc8da69447.png 2019-03-28T04:30:00+02:00 Политика Избирательный участок в Брюсселе обслуживает две страны - Бельгию и Люксембург

За четыре дня до выборов президента Украины корреспонденты "Сегодня" развернули свою студию в столице Европейского Союза – Брюсселе. Сколько украинцев будут голосовать 31 марта, рассказывает наш собственный корреспондент Юрий Гула.

В политическом сердце Европы расположены Европарламент, Совет Европы, Европейская комиссия и штаб-квартира НАТО. Избирательный участок здесь также в Брюсселе, кстати, один на две страны – Бельгию и Люксембург. Расположен он в здании посольства и мы там накануне побывали. Поэтому приоткроем занавес, как он выглядит в Европе

"Всего кабинок шесть, так и одна кабинка будет для людей, если человек, избиратель, приедет на инвалидной коляске, чтобы можно было там голосовать, здесь будет освещение еще смонтировано, чтобы было видно избирателям – правильно сделать свой выбор", – говорит председатель избирательной комиссии в королевстве Бельгия Александр Мороз.

Чтобы проголосовать здесь – нужно стать на консульский учет, на что уходит минут пять, не более. Написал заявление, дал паспорт на сканирование. Так сделал и Вячеслав, который приехал в Бельгию на полгода писать диссертацию

"Все что надо было – заполнить одну бумажку небольшую, это быстро. Я ответственно к этому отношусь. Потому что, если мы живем в демократической стране и у нас нет там царя-императора, то эта ответственность за власть возлагается на всех граждан. Как в Конституции написано – власть принадлежит народу, я хочу воспользоваться своим правом", говорит Вячеслав Горшков, который будет голосовать в Бельгии.

Здесь ожидают, что в день выборов за президента Украины свой голос отдадут более двух тысяч наших соотечественников. И, как показывает практика прошлых голосований, в основном это молодежь.

"Мы имеем практически такое же количество желающих проголосовать, как и в прошлые годы. Это – более двух тысяч граждан. Я очень доволен, что наши учащиеся европейских вузов в Бельгии активные – приходят, сверяют (документы). То есть, от молодежи 20-летней до поколения (показывает на себя и смеется) я тоже участник избирательного процесса, до старшего поколения всех присутствующих", – говорит чрезвычайный и полномочный посол Украины в Королевстве Бельгия Николай Точицкий.

Евросоюз и Украина пока имеют тесные связи не только в высокой политике, но и в обычной жизни. Между Украиной и ЕС действует безвизовый режим, Соглашение об Ассоциации, зона свободной торговли. Наша страна и Европейский Союз сотрудничают более чем в 30-ти сферах. Надеемся, что украинцы в сердце Европы внесут свой вклад и в дальнейшее развитие и евроинтеграцию Украины, ведь каждый голос важен.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что украинцы в Вашингтоне готовятся к голосованию . Чтобы подать документы, местные украинцы даже отпрашиваются с работы.

Ранее мы сообщали, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

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