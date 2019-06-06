Украинцы все чаще поднимают вопрос проведения референдумов

Украинцы все чаще стали предлагать решить наболевшие вопросы на всенародном голосовании

Референдум на референдуме. Со стартом президентской кампании украинцы все чаще стали предлагать решить наболевшие вопросы на всенародном голосовании. С начала года политики говорили и о плебисците по вступлению в НАТО и о референдуме по переговорам с Россией о мире.

Также продолжаются дискуссии вокруг необходимости референдумов по легализации медицинской марихуаны.

И эти инициативы эксперты, опрошенные "Сегодня", сокрушительно раскритиковали. Лишь к идее провести референдум о продаже земли отнеслись положительно. Мол, это одно из важнейших стратегических вопросов для государства.

"Земля - это главное достояние, основа сельского хозяйства. Те политики, которые защищают землю, они пользуются довольно серьезной поддержкой украинского общества. Ляшко как раз такой политик. Без сомнения, мне кажется, Ляшко проходит в парламент, исходя из того, что мы сейчас видим . Он конструктивен с точки зрения современной оппозиции. Его инициативы по поводу изменения конституции и по поводу защиты земли много кто поддерживает. Я думаю, что у него союзников по этим вопросам будет немало, и уже их много как в украинском обществе, так и в будущей политической системе Украины", – считает политический аналитик Андрей Бузаров.

Напомним, в команде президента Владимира Зеленского, который объяснил свою позицию о референдуме по мирным договоренностям с Россией, уже разработан законопроект о плебисците. Об этом сообщил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук.

Как сообщалось, новая украинская администрация рассматривает возможность вынесения на референдум вопроса о формате переговоров с Россией. Однако он может обернуться против Украины, и Москва может использовать "переговоры о мире" для достижения своих давно поставленных целей по Донбассу. считает народный депутат и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Он убежден, что в случае проведения "референдума" (в любой форме) относительно мирного диалога с Россией, Москва тут же использует его в своих целях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцы все чаще поднимают вопрос проведения референдумов". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"