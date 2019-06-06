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Украинцы все чаще поднимают вопрос проведения референдумов

6 июня, 21:26

Украинцы все чаще стали предлагать решить наболевшие вопросы на всенародном голосовании


Референдум на референдуме. Со стартом президентской кампании украинцы все чаще стали предлагать решить наболевшие вопросы на всенародном голосовании. С начала года политики говорили и о плебисците по вступлению в НАТО и о референдуме по переговорам с Россией о мире.

Также продолжаются дискуссии вокруг необходимости референдумов по легализации медицинской марихуаны.

И эти инициативы эксперты, опрошенные "Сегодня", сокрушительно раскритиковали. Лишь к идее провести референдум о продаже земли отнеслись положительно. Мол, это одно из важнейших стратегических вопросов для государства.

"Земля -  это главное достояние, основа сельского хозяйства. Те политики, которые защищают землю, они пользуются довольно серьезной поддержкой украинского общества. Ляшко как раз такой политик. Без сомнения, мне кажется, Ляшко проходит в парламент, исходя из того, что мы сейчас видим . Он конструктивен с точки зрения современной оппозиции. Его инициативы по поводу изменения конституции и по поводу защиты земли много кто поддерживает. Я думаю, что у него союзников по этим вопросам будет немало, и уже их много как в украинском обществе, так и в будущей политической системе Украины", – считает политический аналитик Андрей Бузаров.

Напомним, в команде президента Владимира Зеленского, который объяснил свою позицию о референдуме по мирным договоренностям с Россией, уже разработан законопроект о плебисците. Об этом сообщил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук.

Как сообщалось, новая украинская администрация рассматривает возможность вынесения на референдум вопроса о формате переговоров с Россией. Однако он может обернуться против Украины, и Москва может использовать "переговоры о мире" для достижения своих давно поставленных целей по Донбассу. считает  народный депутат и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Он убежден, что в случае проведения "референдума" (в любой форме) относительно мирного диалога с Россией, Москва тут же использует его в своих целях.

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Тег опрос, Ляшко, референдум

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