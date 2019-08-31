Украинцы за рубежом призвали Зеленского встретиться с общественностью в Варшаве

Пока в программе визита украинского президента не предусмотрено встречи с украинской общиной

Владимир Зеленский / Фото: AFP

Представители украинских организаций за рубежом призвалипрезидента Владимира Зеленского провести в Варшаве встречу с украинской общиной. Об этом говорится в совместном письме.

"Мы, представители украинских организаций за рубежом, глубоко обеспокоены тем, что в рамках Вашего официального визита в Польшу, который состоится 31 августа – 1 сентября 2019 года, не предусмотрено встречи с украинской общиной", - говорится в письме.

Активисты напомнили, что в Польше проживает около 1,2 млн украинцев. Кроме этого, по данным Всемирного банка, в 2018 году украинцы из-за границы пополнили бюджет Украины на 14 млн долларов, что равняется 11,4% ВВП страны.

"Мы глубоко опечалены тем фактом, что президент Украины игнорирует крупнейшую в мире зарубежную украинскую общину. Рассматриваем это как проявление пренебрежения интересами более 20% граждан Украины, проживающих за рубежом", - говорится в письме.

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Они также призвали проводить встречи с гражданами Украины, которые проживают в Польше и других странах, в рамках официальных визитов и создать должность штатного советника по вопросам украинцев заграницей и миграционной политики при правительстве.

Ранее сообщалось, что 31 августа президент Владимир Зеленский совершит официальный визит в Республику Польша по приглашению президента этой страны Анджея Дуды.

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Программой визита предусмотрены встречи главы украинского государства с Анджеем Дудой, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, маршалом Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

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1 сентября президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут принимать участие в них.

Новости "Сегодня" писали , что президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, где мог встретиться с Зеленским.

Также сообщалось, что в рамках двухдневного визита в Варшаву Зеленский встретится с лидерами Польши, США, Бельгии, Литвы и Грузии.

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