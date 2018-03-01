Украине надо вкладывать деньги в собственные разработки, а не в Javelin – Колесников

Политик убежден, что если "Минск-2" будет выполнен, Донбасс вернется в Украину

Американцы удивляются – одна из ведущих стран мира по производству оружия просит Javelin, сделанные 40 лет назад. В Украине достаточно научно-конструкторских разработок. Нужно тратить деньги на это.

Об этом в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK заявил премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников.

Гость программы, комментируя пресс-конференцию президента Украины Петра Порошенко, заметил, что из услышанного сделал вывод, что глава государства и его команда готовы мирно разрешить конфликт на Донбассе. "То есть он готов договариваться, как он выразился, с кем угодно, только, чтобы был мир", – отметил гость программы.

Колесников убежден, что если "Минск-2" будет выполнен, Донбасс вернется в Украину, война закончится, и Украина сможет выйти на путь развития.

Премьер-министр оппозиционного правительства также рассказал о встрече с американскими коллегами, во время которой говорилось о вооружении.

"То, что они говорят по телевизору, то именно они сказали мне: вы одна из ведущих стран мира по производству оружия и просите Javelin, сделанные 40 лет назад, выпуская такие танки и продавая их во всем мире? То есть мы получим американское оружие. Это как-то решит ситуацию? Нет. Армия должна быть сверхвооруженная, современная, и в Украине есть достаточно научно-конструкторских разработок. Нужно на это тратить деньги, тратить – и достигать результата, восстановить буквально все, что мы производили, возможно, кроме ядерного оружия", – считает Колесников.

А вот спрогнозировать, о чем на своей пресс-конференции 2 марта будет говорить беглый Виктор Янукович, гость программы не смог.

"Как я прочитал в анонсе, речь идет о расследовании преступлений на Майдане, где погибли люди. Но что он может сказать – я не могу даже предположить", – сказал Колесников.