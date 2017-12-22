Украине не хватает еще одного антикоррупционного органа – Гройсман

Вчера, 11:52

По словам главы правительства, в Украине не хватает еще одного элемента для полноценной работы антикоррупционной инфраструктуры в стране

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе своего выступления перед народными депутатами в Верховной Раде напомнил о необходимости создания в Украине Антикоррупционного суда – как с точки зрения требований Международного валютного фонда (МВФ), так и с позиции незавершенности антикоррупционного реформирования в Украине.

"Хочу прокомментировать меморандум по МВФ. С первого дня, как премьер-министр Украины – и как глава Верховной Рады, в том числе, с вами, – я поддерживал и поддерживаю создание всей антикоррупционной инфраструктуры. Сегодня у на есть законодательство, которое достаточно сурово со стороны коррупции и ответственности за коррупцию. У нас есть вся инфраструктура антикоррупционная. Речь идет о НАБУ, САП, ГБР, НАПК и так далее", – отметил Гройсман.

Вместе с тем, по словам главы правительства, в Украине не хватает еще одного элемента для полноценной работы антикоррупционной инфраструктуры в стране.

"У нас нет еще одного эффективного элемента – справедливого суда. И я говорил, что нужно было не дискуссии проводить, а создавать палату или суд. Я говорю еще раз, что нужно было создавать независимую антикоррупционную институцию... Это нужно принимать, и немедленно – поддержим мы международную поддержку или нет. Коррупция – это зло", – подчеркнул Гройсман.

При этом премьер, по его словам, не может сам создать Антикоррупционный суд в Украине – это лежит вне его компетенции, – однако, Гройсман пообещал максимально поспособствовать созданию такой институции.

"Мое задание – не создавать Антикоррупционный суд. Это за пределами моей компетенции, но все сделаю от меня зависящее, чтобы мы обеспечили необходимое финансирование, помещения и быстро запустили работу этого суда", – заявил глава правительства.

Напомним, длительная задержка с получением Украиной очередного транша от МВФ является главным риском для финансовой стабильности, говорится в отчете Национального банка Украины (НБУ) о финансовой стабильности.

Кроме того, создание Антикоррупционного суда в Украине входит в пакет требований ЕСесли Украина не выполнит эти требования, то она может потерять безвиз с Евросоюзом.
мвф, НАБУ, Гройсман, НАПК, САП, антикоррупционный суд, ГБР

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Авторы:

Борис Васильковский, Екатерина Тюрина

Источник:

"Сегодня"

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