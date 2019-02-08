Украина хочет видеть четкий план действий для членства в НАТО – Лубкивский

Рада уже обратилась к странам Альянса с просьбой запустить процесс предоставления ПДЧ

Фото: facebook.com/OpenUkraineFund.

Украина хочет видеть четкий план действий для членства в НАТО – Лубкивский //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d54/165/5c5d54165525d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d54/165/5c5d54165525d.jpg 2019-02-08T11:07:00+02:00 Политика Рада уже обратилась к странам Альянса с просьбой запустить процесс предоставления ПДЧ

Обращение Верховной Рады о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО должно подтолкнуть Североатлантический альянс к началу диалога с Украиной в этом вопросе. Об этом заявил дипломатический советник премьер-министра Украины в 2015-2016 годах, заместитель Министра иностранных дел Украины (2014) Даниил Лубкивский на своей странице в Facebook.

"Как и с безвизом, Украина хочет видеть четкий план действий для членства в НАТО, который надо выполнять, и нет никаких оснований, почему этот план нельзя или не стоит сформулировать уже сейчас. Тем более, его необходимость уже была признана Альянсом", – сказал он.

Лубкивский напомнил, что именно лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк является инициатором начала подготовки к предоставлению Плана действий для Украины по членству в Альянсе.

"Благодаря этому постановлению (об обращении Рады по ПДЧ – ред.), то, что было зафиксировано в Конституции как стратегическая цель (по курсу Украины на ЕС и НАТО – ред.), Верховная Рада подкрепила практической задачей", – подчеркнул он.

По его словам, в своем постановлении Рада ссылается на Декларацию саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году (тогда Украине отказали в присоединении к ПДЧ), где сказано, что "Украина и Грузия станут членами НАТО".

"Там зафиксировано, что следующим шагом для Украины и Грузии на прямом пути к присоединению к Альянсу является такой инструмент, как План действий относительно членства. Это указано весьма недвусмысленно: "Сегодня мы ясно утверждаем, что поддерживаем заявку этих стран на ПДЧ". Во-вторых, Рада констатирует, что со времен Революции Достоинства особое партнерство между Украиной и НАТО претерпело глубоких качественных изменений и требует новых форм институционального диалога. Это – принципиально важный тезис: по сути, он провозглашает совершенно новую историю наших отношений", – отметили в "Народном фронте".

Напомним, вчера, 7 февраля, Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало не обратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.

В тот же день депутаты поддержали проект постановления об обращении Украины к НАТО по Плану действий для членства в Альянсе. Речь идет об обращении Рады к лидерам государств-членов НАТО, Североатлантического Совета и Парламентской Ассамблеи Альянса, национальных парламентов государств-членов.

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