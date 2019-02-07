Украине нужен пошаговый план ускоренного получения членства в НАТО – Яценюк

Парламент выразил волю украинского народа - Украина будет членом ЕС и будет членом НАТО, заявил Яценюк

Арсений Яценюк. Фото: nfront.org.ua.

Украине нужен пошаговый план ускоренного получения членства в НАТО – Яценюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c20/874/5c5c208748218.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c20/874/5c5c208748218.jpg 2019-02-07T14:15:00+02:00 Политика Парламент выразил волю украинского народа - Украина будет членом ЕС и будет членом НАТО, заявил Яценюк

Украине нужен пошаговый план ускоренного получения членства в НАТО. Об этом заявил экс-премьер-министр, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Парламент выразил волю украинского народа – Украина будет членом Европейского Союза и будет членом НАТО. Поэтому никогда не сдавайся, когда ты веришь в Украину", - заявил Арсений Яценюк после того как парламент 334 голосами принял изменения в Конституцию относительно закрепления курса на членство Украины в ЕС и НАТО.

Арсений Яценюк напомнил, что в январе 2008 года он как председатель Верховной Рады вместе с тогдашним президентом и премьер-министром подписал обращение к Генсеку НАТО о предоставлении плана действий по членству Украины в Альянсе: "После этого промосковские силы, которые на тот момент находились в парламенте Украины, заблокировали Верховную Раду. Полтора месяца промосковские силы блокировали парламент с лозунгами "НАТО – нет!".

"Но прошло десять лет – и украинский парламент выразил волю украинского народа, которую мы тогда обнародовали в совместном письме к НАТО. Парламент сказал: Украина будет членом Европейского Союза и будет членом НАТО. Поэтому никогда не сдавайся, когда ты веришь в Украину", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что этот долгий путь еще не пройден. В повестку дня парламента включен инициированный "Народным фронтом" проект постановления об официальном обращении Верховной Рады к государствам-членам НАТО, непосредственно к национальным правительствам "с тем, чтобы воля украинского парламента и воля украинского народа о членстве Украины в НАТО получила обратную реакцию от стран-членов".

"Нам необходим план действий по членству в НАТО или другой ускоренный механизм со стороны Альянса с пошаговым планом о том, как Украина быстро и оперативно приобретет членство в НАТО", - подчеркнул Арсений Яценюк.

В 2008 году, согласно резолюции Бухарестского саммита НАТО, Украине сказали, "что план действий по членству в Альянсе будет, что двери открыты".

"Мы открыли эту дверь. Теперь, уважаемые партнеры по НАТО, запустите нас в эту дверь и сделайте Украину следующим членом Альянса", - сказал Арсений Яценюк.

Он отметил, что сегодня Украина защищает границы НАТО: "Альянс сегодня в безопасности в том числе благодаря украинской армии. Ответ на безопасность Украины и безопасность Европы лежит только в одной плоскости: Украина – член НАТО".

Арсений Яценюк обратился к партнерам по Альянсу: "Дорогие наши друзья из НАТО, не бойтесь России при принятии этого исторического решения. Россия представляет угрозу как для Украины, так и для каждого из вас. Мы защищаем вас – теперь помогите Украине защищать и себя, и каждую из 30-ти стран-членов Альянса ".

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что членство Украины в НАТО – это не только военная безопасность страны, но и защита прав граждан и безопасность на улицах. Во время выступления в Верховной Раде глава государства подчеркнул, что за историческим решением о закреплении курса Украины в ЕС и НАТО пристально наблюдают в Кремле.

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