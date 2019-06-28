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Украине нужна реальная система сдержек и противовесов – Яценюк

28 июня, 20:06

Политик выступил за предметную дискуссию о распределении полномочий между ветвями власти

Фото: nfront.org.ua
Фото: nfront.org.ua.

Вопрос введения в Украине системы реальных сдержек и противовесов сегодня как никогда актуален. Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" (НФ) Арсений Яценюк в День Конституции Украины.

"Надо ввести реальные сдержки и противовесы во власти", – написал Яценюк  в своем Facebook.

Яценюк напомнил, что в прошлом году в День Конституции в своем блоге дал комплексное видение конституционных изменений.

"Одного из пунктов мы уже достигли. ВР закрепила в Конституции курс на полноправное членство Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора", – написал он.

Поэтому тогда лидер НФ предложил начать предметную дискуссию относительно распределения полномочий и ответственности между ветвями власти: "Состоялись выборы президента. За месяц выбирать парламент. И этот вопрос актуален как никогда".

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"Основной Закон должен позволять тем, кого выбрали, реализовать то, для чего их выбирали. Это, в свою очередь, дает определенность гражданам страны. Надо ввести реальные сдержки и противовесы во власти. Подчеркиваю – реальные. Все внутренние политические конфликты Украины возникали из-за того, что Конституция либо не выполнялась, или была прописана с двойным толкованием полномочий. Дважды конституционные изменения в Украине происходили во время революций – в 2004 и в 2014 годах. Почему я об этом говорю? Потому что имел честь работать Премьером, спикером парламента, министром иностранных дел, министром экономики, и. о. председателя НБУ, а также в регионах – министром экономики Автономной Республики Крым и заместителем председателя Одесской ОГА. Знаю, как функционирует эта машина. Оставлять как есть – закрыть путь к развитию", – объяснил Яценюк.

Напомним, ранее Яценюк назвал позорным решение о возвращении России в ПАСЕ. Политик призвал МИД Украины сделать демарши в тех странах, которые поддержали такую позицию.

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Тег яценюк, Арсений Яценюк, Украина, народный фронт, День Конституции

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