Украине нужна Россия в ПАСЕ: экс-президент Ассамблеи назвала причину

Вчера, 13:19

Нарушитель международного права не вся Россия, а лишь ее режим, подчеркнула Анн Брассер

ПАСЕ. Фото: facebook.com/ParliamentaryAssembly
ПАСЕ. Фото: facebook.com/ParliamentaryAssembly

Возвращение России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) будет выгодно не только организации, но и самой Украине.

Такую уверенность высказала в интервью "Европейской правде" экс-президент Ассамблеи Анн Брассер.

По ее словам, Москва должна участвовать в разрешении украинского кризиса.

"Кроме того, нам нужны россияне! В том числе – чтобы помочь вам, Украине. Россия участвовала в создании проблем для Украины, а, следовательно, она должна быть и частью их решения", – сказала Брассер.

cup_s7oxeaapqddАнн Брассер. Фото: twitter.com/Anne_Brasseur

Она считает неправильным тот факт, что для Европы конфликт в Украине стал обыденным вопросом, так как у европейцев есть и другие проблемы.

"Но это неправильно. Это ваша территория, ее необходимо вернуть! А значит, нужно договариваться с россиянами, искать выход", – отметила политик.

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Брассер также уверена, что из-за российской власти не должны пострадать все россияне, поэтому нельзя лишь из-за действий Кремля выгонять РФ из ПАСЕ.

"Ведь нарушитель – не вся страна, нарушитель – это режим! Если же страна выходит из Совета Европы, ее граждане теряют защиту Европейского суда по правам человека. Я боюсь открывать ящик Пандоры, забирая у людей даже это", – добавила экс-президент Ассамблеи.

Напомним, в апреле прошла весенняя сессия ПАСЕ, по результатам которой вице-спикер Верховной Рады, член украинской делегации Ирина Геращенко о фиаско России в Ассамблее. По ее словам, планы Российской Федерации по возвращению в организацию без выполнения резолюции потерпели крах.

Ранее сайт "Сегодня" писал материал о том, кто и зачем лоббирует интересы Москвы в ПАСЕ. Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы может спровоцировать эффект домино в странах-членах СЕ.
Россия, ассамблея, брассер, ПАСЕ

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