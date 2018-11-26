Украине нужно немедленно усилить свою оборону – Порошенко

Юноши и девушки из первого резерва уже сейчас готовы паковать рюкзаки, сообщил президент

Украине нужно немедленно усилить свою оборону. Об этом заявил президент Петр Порошенко, комментируя открытое нападение России на украинские военные корабли.

Порошенко рассказал о разведданных, согласно которым РФ накопила значительную военную мощь в непосредственной близости от украинских границ.

"Ружье, которое висит на стене, должно рано или поздно выстрелить. А тут – самолеты, танки, бронетранспортеры... Мы должны усилить оборону прямо сейчас, что позволит в случае вторжения нам как можно быстрее отреагировать, мобилизировать все ресурсы. Тем более что юноши и девушки из первого резерва уже сейчас готовы паковать рюкзаки", – отметил глава государства.

Порошенко также подчеркнул, что не намерен ограничивать права и свободы гражданского населения.

"Также не планируем переходить к полной и частичной мобилизации... Это будет возможно в случае, если РФ перейдет к дополнительной эскалации. Военное положение не означает войну и не означает наш отказ от политико-дипломатического разрешения ситуации. Я об этом уведомил наших международных партнеров", – добавил Порошенко, отметив, что "сегодня нас слышат лучше, чем вчера или позавчера"

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту утвердить указ президента о введении правового режима военного положения.

За такое решение единогласно проголосовали все присутствующие на заседании члены комитета.

Ранее президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине" (прилагается, тайно, без пункта 12 – несекретно)", – говорится в указе.

Отметим, что самое решение о военном положении сегодня должна рассмотреть Верховная Рада и относительно того, на какой срок и где оно будет введено.

Как рассказывал в комментарии сайту "Сегодня" координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, закон о правовом режиме военного положения очень гибкий, он не обязывает вводить все пункты. Поэтому на повестке парламента будет стоять главный вопрос – какие пункты вводить.

Читайте подробней, как военные могут взять власть в свои руки, в материале "Сегодня": "Что нужно знать о военном положении-2018 в Украине".