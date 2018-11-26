Украине нужно немедленно усилить свою оборону – Порошенко

Сегодня, 18:01

Юноши и девушки из первого резерва уже сейчас готовы паковать рюкзаки, сообщил президент

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Украине нужно немедленно усилить свою оборону. Об этом заявил президент Петр Порошенко, комментируя открытое нападение России на украинские военные корабли.

Порошенко рассказал о разведданных, согласно которым РФ накопила значительную военную мощь в непосредственной близости от украинских границ.

"Ружье, которое висит на стене, должно рано или поздно выстрелить. А тут – самолеты, танки, бронетранспортеры... Мы должны усилить оборону прямо сейчас, что позволит в случае вторжения нам как можно быстрее отреагировать, мобилизировать все ресурсы. Тем более что юноши и девушки из первого резерва уже сейчас готовы паковать рюкзаки", – отметил глава государства.

Порошенко также подчеркнул, что не намерен ограничивать права и свободы гражданского населения.

"Также не планируем переходить к полной и частичной мобилизации... Это будет возможно в случае, если РФ перейдет к дополнительной эскалации. Военное положение не означает войну и не означает наш отказ от политико-дипломатического разрешения ситуации. Я об этом уведомил наших международных партнеров", – добавил Порошенко, отметив, что "сегодня нас слышат лучше, чем вчера или позавчера"

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту утвердить указ президента о введении правового режима военного положения.

За такое решение единогласно проголосовали все присутствующие на заседании члены комитета.

Ранее президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине. 

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине" (прилагается, тайно, без пункта 12 – несекретно)", – говорится в указе.

Отметим, что самое решение о военном положении сегодня должна рассмотреть Верховная Рада и относительно того, на какой срок и где оно будет введено.

Как рассказывал в комментарии сайту "Сегодня" координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, закон о правовом режиме военного положения очень гибкий, он не обязывает вводить все пункты. Поэтому на повестке парламента будет стоять главный вопрос – какие пункты вводить.

Читайте подробней, как военные могут взять власть в свои руки, в материале "Сегодня": "Что нужно знать о военном положении-2018 в Украине".
Порошенко, азовское море, военное положение

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Источник:

"Сегодня"

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