Украине выгоднее, чтобы Лукашенко остался президентом Беларуси: дипломат озвучил причину

Победа на выборах в Беларуси оппозиционного кандидата в президенты может обернуться для Украины прямой войной с Россией. Если власть сохранит действующий глава государства Александр Лукашенко, то не позволит этому случиться. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный.

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На вопрос, какие сценарии Кремль будет применять по отношению к Беларуси и к чему, учитывая все эти события, готовиться Украине, он ответил: "Ситуация выглядит так, что из двух зол – останется Лукашенко или прямая аннексия Кремля – ​​украинское политическое руководство выберет Лукашенко. И оно здесь право, потому что это меньшее зло".

Дипломат спрогнозировал вариант, если в Беларуси на выборах победит оппозиция.

"Это значит, что надо ждать прямой войны. А это, в свою очередь, значит, что Центральная Европа просто вспыхнет новой континентальной войной. Если Украина готова идти таким путем и Европа принимает ход событий, то она должна готовиться к этому. Однако я хочу, чтобы все мы прекрасно понимали, что это вопрос времени. События в Беларуси будут определять следующие события в отношениях Москва – Киев. И избрание Лукашенко – это только отсрочка. Условно говоря, Украине нужно еще несколько лет, чтобы накопить вооружение, построить систему безопасности, чтобы вместе с союзниками – над чем нужно работать – устоять в войне против Москвы", – сказал Безсмертный.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало, который сбежал в Украину, считает, что Россия отказалась поддержать Лукашенко. Перед Кремлем на белорусских выборах предстала серьезная дилемма, говорит оппозиционер.

А тем временем в Беларуси не утихают масштабные акции. Так, на днях митинг в поддержку соперницы Лукашенко стал самым массовым за 10 лет.

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