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Украинка в Китае, которая не смогла уехать из-за собаки, показала разговор с Зеленским (видео)

21 февраля, 09:13

Глава государства решил подбодрить девушку, которая осталась в китайском городе

Президент Владимир Зеленский позвонил украинке Насте Зинченко в китайский Ухань и пообещал ей помочь с эвакуацией. Об этом она сообщила в Instagram, опубликовав соответствующее видео.

Отметим, что ранее украинка отказалась от эвакуации из Китая из-за своей собаки, когда остальные граждане Украины улетали на родину.

"Мне позвонил президент Украины Владимир Зеленский. Подбодрил меня и пообещал помочь в решении моей проблемы", – написала она.

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Она записала разговор с президентом и выложила на своей странице.

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"Я знаю вы остались, потому что собаку не взяли на борт. Я только что об этом узнал. Смотрите, мы там вас не оставим. Хотел вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и способы, я просто недавно узнал об этой проблеме. Но мы найдем способ, чтобы вас вернуть", – сказал Зеленский.

Видео: instagram.com/nastyazinchenko_

Как сообщали новости "Сегодня", основная группа украинцев из Уханя прибыла в Украину 20 февраля. Однако не все было гладко: из-за погоды самолет пришлось сначала посадить в Борисполе на дозаправку, после чего он отправился в Харьков. Но самое главное началось позже в Новых Санжарах (Полтавская область), где местные жители взбунтовались и не хотели пускать "украинских китайцев". Начались ожесточенных столкновения с силовиками. Читайте все подробности, как эвакуированные украинцы из Китая возвращались в Украину.

А тем временем Владимир Зеленский был в шоке от происходящего и выступил с обращением к украинцам. Его удивило, как в Украине встречали своих соотечественников, и он привел в пример, что даже в Казахстане к самолету с этими украинцами было лучше отношение.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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Китай Владимир Зеленский Ухань

Источник: Сегодня

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