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Украиной занимался не Госдеп: кому Белый дом доверил работать с Киевом

16 октября, 15:17

Политику относительно Киева формировали несколько приближенных к президенту США чиновников

Владимир Зеленский, Рик Перри и Курт Волкер

Владимир Зеленский, Рик Перри и Курт Волкер / Фото: Офис Президента Украины

После инаугурации президента Украины Владимира Зеленского американской политикой относительно Киева занимался не Госдепартамент, а несколько приближенных к президенту США чиновников.

Как пишет Bloomberg, об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса в рамках расследования по делу об импичменте Дональда Трампа он рассказал, что о соответствующем решении стало известно на майской встрече, организованной и.о. руководителем аппарата Белого дома Миком Малвани.

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На собрании он передал ответственность за политику в отношении Украины американскому послу в Евросоюзе Гордону Сондланду, спецпредставителю Госдепа по Украине Курту Волкеру и возглавившему делегацию США на инаугурационной церемонии министру энергетики Рику Перри.

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По словам Кента, остальные работники внешнеполитического ведомства, включая госсекретаря Майка Помпео, получили указание не вмешиваться и не препятствовать их работе. В то же время, дипломат отметил, что он лично на встрече не присутствовал.

Позже в этот день в Палате представителей выступят бывший старший советник госсекретаря Майкл МакКинли, а заместитель помощника министра обороны Лора Купер даст показания в пятницу.

Напомним, что поводом для импичмента Трампу стал скандал после его июльского телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, в котором на последнего якобы оказывалось давление с целью начала расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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