"Украинская армия накачала мускулы": полное видео интервью с Лукашенко

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Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее уже называл страну, без которой нельзя урегулировать конфликт на Донбассе, а теперь снова озвучил старое предложение решения проблемы, прокомментировал встречу украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США и пообещал, что со стороны Беларуси у Украины не будет проблем. Сайт "Сегодня" подготовил основные тезисы эксклюзивного интервью представителей украинских СМИ с белорусским лидером.

Война на Донбассе, агрессия России

Он считает, что Донбасс, должен вернуться в Украину, и что Украина должна быть единой и неделимой. Поэтому снова поступил вариант с белорусскими миротворцами.

"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема – ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон. Мы будем вести себя на границе так, как договорятся две страны – Украина и Россия".

В то же время Лукашенко уверен, что Россия не будет привлекать Беларусь в случае масштабного вторжения в Украину.

"Для того чтобы захватить Украину, вчера надо было (действовать – Ред.), когда с Крымом была ситуация – одни сутки. Сейчас будет посложнее. Они сами могут решить эту проблему, без нас. Но сразу оговорюсь: сейчас это будет очень сложно. И не только потому, что украинская армия стала армией и накачала мускулы".

Отношения Беларуси к Украине

Белорусский лидер подчеркнул, что, несмотря на близкие отношения Минска с Москвой, Вооруженные силы Беларуси подчиняются только его приказам, и он никогда не отдаст приказ напасть на Украину.

"Мы не можем быть врагами вашего народа. И все наше руководство, и я как президент, имеющий в тысячу раз больше полномочий, чем у вашего президента, я никогда на это не пойду … Что касается участия в боевых действиях и чтобы вы от нас гробы получали – я тогда не президент Беларуси. Не ждите от нас пакостей".

Лукашенко также заявил о "кровном родстве" Беларуси и Украины и отношения с Киевом всегда были в приоритете. Также он поделился впечатлениями от Западной Украины.

"Я познакомился с "враждебной" Западной Украиной. Слушайте, на меня потрясающее впечатление произвело: я таких порядочных, трудолюбивых людей нигде не видел … Украинцы на западе страны более националистичны … А что, россияне не националистичны по отношению к своей стране? Или мы менее националистичны, если речь идет о стране?".

Переговоры Зеленского с Трампом

По его словам, скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины раздули, прежде всего, СМИ. А вот сама их встреча прошла хорошо.

"Это было знакомство двух президентов с глазу на глаз. Оно прошло, с моей точки зрения, старого волка политического, очень хорошо. Они понравились друг другу. День встречи в целом был горячим, нормальным для американо-украинских отношений".

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский и Лукашенко уже общались по телефону – украинский президент получил приглашение посетить Беларусь, а белорусский лидер был приглашен в Житомир на Форум регионов. Стало известно, что Лукашенко принял предложение Зеленского.

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