Украинская делегация и Ягланд встретятся в ПАСЕ: о чем они будут дискутировать

Политологи предполагают, что главной темой переговоров станет Россия

Турбьерн Ягланд. Фото: coe.int..

Украинская делегация и Ягланд встретятся в ПАСЕ: о чем они будут дискутировать Людмила Грубник //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/849/0c2/5c48490c2e5f9.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/849/0c2/5c48490c2e5f9.jpg 2019-01-23T14:31:00+02:00 Политика Политологи предполагают, что главной темой переговоров станет Россия

Во время встречи украинской делегации с генеральным секретарем СЕ Турбьерном Ягландом в ПАСЕ будет обсуждаться вопрос России. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

По его словам, Ягланд будет пытаться вернуть Россию в ПАСЕ.

"Облегчить возвращение Российской Федерации в ПАСЕ. Думаю, это является главной темой разговора. Какие механизмы будет использовать Украина, чтобы России не облегчили возвращение, это будет понятно после встречи. Уже потом станет ясно, настолько эта встреча была эффективной", – говорит Бала.

Также может обсуждаться вопрос ослабления или снятия санкций с России. Такого мнения придерживается профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

"Будут говорить о санкциях против России. Ягланд, очевидно, будет продвигать свои идеи о возможном ослаблении или снятия санкций против России. Это его давняя идея. Позиция украинской стороны тоже известна. Украинская сторона будет против этого. При этом мне трудно понять, выйдет ли из этого что-то практически. Очевидно, что каждая из сторон будет иметь свою аргументацию. И, я думаю, что аргументация украинской стороны является достаточно четкой", – считает Гарань.

Ранее сообщалось, что 22 января Парламентская ассамблея Совета Европы рассматривает общеевропейские вопросы, в частности, правила проведения референдумов в государствах-членах Совета Европы, а их 47. Украинский вопрос по агрессии России обсудят на срочных дебатах в четверг.

А тем временем Украина лишилась мест в важном комитете ПАСЕ. Бюро ПАСЕ изменило правила формирования комитетов, что привело к "исключению" украинских делегатов в комитетах по регламенту и по избранию судей ЕСПЛ. Один из них имеет особую важность, ведь он разрабатывал изменения в регламент, которые позволили бы снять санкции с РФ.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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