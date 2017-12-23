Украинская делегация проигнорировала голосование в Генассамблее ООН по статусу Иерусалима – СМИ

Вчера, 02:48

Украинская делегация считает, что голосование относительно Иерусалима не способствовало уменьшению напряженности в регионе

 


Украина и Грузия не принимали участия в голосовании по резолюции, которая отвергает признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля.

Об этом со ссылкой на сообщения иностранных СМИ передает Голос Америки.

По словам представителей украинской делегации в ООН, таким образом они выразили свою позицию, что такое голосование не будет способствовать уменьшению напряженности в регионе, а статус Иерусалима должен быть решен только путем мирных переговоров.

Как известно, Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США прекратят оказывать финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию, осуждающую решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.

Согласно принятому документу, "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены".

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Резолюция также требует, чтобы все государства "не признавали никаких действий или мер, которые расходятся с резолюциями" Совбеза ООН.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что Соединенным Штатам не удастся купить поддержку Анкары в голосовании в ООН по Иерусалиму.
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