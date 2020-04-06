"Украинская электроэнергетика заболела пневмонией" – Ляшко

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Немедленно запретить покупку белорусской, российской электроэнергии призывает лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

В эфире одного из украинских телеканалов политик прокомментировал решение правительства запретить поставщикам электроэнергии отключать электричество водоканалам и шахтам, а также – запретить поставщикам газа отключать газ производителям электроэнергии.

"Решение правительства о том, что надо отключать – правильное. Но с другой стороны, идет кризис неплатежей. Сегодня в энергетике это – 45%. Это – катастрофа! Завтра это приведет к веерным отключениям и к тому, что все просто остановится. Сегодня самом деле в энергетике худшая ситуация. Потому что там заправляет банда Геруса. Бывший министр энергетики Оржель, нынешний исполняющий обязанности министра Шубин, председатель НКРЭКУ Тарасюк – это обычные "Фунты", которые слепо выполняют указания Геруса. Они вместе привели украинскую энергетику к полному краху. Потому что Геруса поставили контролировать финансовые потоки в энергетике", – заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Олег Ляшко убежден, что в Украине обогащаются за счет банкротства украинских генерирующих компаний. Политик напомнил, что 70% украинской энергетики – это государственные компании.

"Сегодня эти компании, и частные компании – на грани банкротства, из-за умышленной политики Геруса и его российских партнеров – на уничтожение украинской энергетики. Суть этой преступной схемы, которая выстроена в украинской энергетике за последние полгода, ​​примитивна, как и ее организаторы. Различными административными средствами искусственно устанавливается заниженная, ниже себестоимости, цена электроэнергии, которую выкупает ряд коммерческих структур", – объясняет Олег Ляшко.

По словам политика, сверхприбыли обеспечиваются ценой банкротства всей энергетической отрасли. По мнению Олега Ляшко, эта политика ведет к уничтожению шахтерской отрасли, к уничтожению энергетики. Лидер Радикальной партии напомнил об остановках государственных шахт.

"Сегодня фактически украинская энергетика больна пневмонией. Двустороннее воспаление легких. Причина этого тяжелого заболевания – вирус Геруса, который превратил важную отрасль экономики на кормушку для единиц, которые обогащаются за счет банкротства государственных и частных компаний, и за счет увольнения десятков тысяч украинских энергетиков и шахтеров. Это преступление против украинской экономики – продолжать покупать российское электричество, особенно сегодня, в условиях кризиса, в условиях, когда миллионы людей не знают, чем кормить свои семьи", – отметил Олег Ляшко.

Кроме того, Олег Ляшко подчеркнул важность назначения нового министра энергетики.

"Это правительство обязано защищать рабочие места украинцев, назначить наконец, министра энергетики, который будет управлять, восстановит управляемость развалившейся на сегодня сферы энергетики. И самое важное – убрать банду Геруса и его российских партнеров, интересы которых он лоббирует, от уничтожения, от влияния на украинскую энергетику. Это влияние закончится коллапсом украинской энергетической независимости, а значит – и потерю украинской независимости. Мы вследствие действий банды Геруса, сегодня полностью импортозависимое в энергетическом плане государство. Все импортируем. За все платим миллиарды долларов валюты. Имея свои запасы и возможность их добывать и будучи независимыми в энергетическом плане. Вот к чему приводит политика, когда враги Украины руководят, и изнутри разваливают украинскую экономику, украинское государство. Я требую от власти, от президента, прекращение этой политики, а не заигрывание с врагами", – подчеркнул лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Минэкоэнерго предупредило об угрозе отключения электроэнергии. До этогоминистерство объяснило ситуацию в энергоснабжении.

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