Украинские чиновники с разочарованием комментируют возвращение России в ПАСЕ

Одним из первых высказался президент Владимир Зеленский

Украинские политики и чиновники не замедлили с комментариями решения, принятого в Страсбурге. То, что Россия вернулась в ПАСЕ, вызвало шквал эмоций. Что заявили и кого обвиняют?

Разочарование, беспокойство и злость. Такие чувства вызвала у украинских политиков новость о возвращении российской делегации в ПАСЕ. Одним из первых высказался президент. По словам Владимира Зеленского, о России в составе Ассамблеи он говорил на официальных встречах с лидерами Франции и Германии. Пытался убедить: возвращать российскую делегацию можно только после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи, в частности, освободит пленных моряков.

"Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе. Очень хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблее – организацию, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, – будут отстаивать и требовать другого возвращения – возвращение пленных украинских моряков", – заявил Владимир Зеленский.

Украину должны уважать в мире. Возвращение России в состав парламентской Ассамблеи – полностью этому противоречит, убежден премьер Владимир Гройсман. Именно эту тему первой должен обсудить украинский парламент на следующем заседании.

"Это нонсенс. И поэтому наша реакция должна быть максимально жесткой. Я хочу поблагодарить сегодня всех представителей Украины, все команды из разных политических сил, которые работали вчера довольно напряженно для того, чтобы этот коварный план России, который она начала внедрять через парламентскую ассамблею, был нереализованный", – заявил Владимир Гройсман.

Дважды премьер Арсений Яценюк допускает: сегодняшнее решение ПАСЕ может поколебать репутацию самой организации.

"Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое позволяет вернуть делегацию России, постыдное. Если Кремль безнаказанно возвращается, то ценности оставляют этот форум. Спасибо всей украинской делегации за борьбу. Единство и преданность наших парламентариев заслуживают самых высоких оценок. ПАСЕ скомпрометирована. Разворачивается худший сценарий потери авторитета ассамблеи. Если его не удастся остановить, а решение – обжаловать, нам следует приостановить там свою деятельность", – заявил Арсений Яценюк.

"Нет ни одного аргумента, который бы я услышал и который бы меня убедил, что Россия сделала хотя бы один шаг по пути демократии, по пути какого-то прогресса по правам человека. Это плевок в память многих правозащитников, замученных в России, это плевок в наших политзаключенных, содержащихся в России, то есть это очень и очень ошибочное решение", – считает член украинской делегации в ПАСЕ, депутат фракции партии "Народный фронт" Виктор Еленский.

Сегодняшнее событие в Страсбурге – парламентско-дипломатический провал Украины, считает политолог Вадим Карасев. Однако отмечает: проиграно сражение, а не война, и Украина имеет шансы доказать свою правоту и бороться за украинский Крым и свободный Донбасс. Главное теперь – принимать взвешенные решения.

"Серьезным, рациональным в этой ситуации был как раз Олег Ляшко, лидер Радикальной партии, который наиболее спокойно и достаточно уверенно выстраивал стратегию, тактику поведения в рамках ПАСЕ, а не избегал встречи с российскими пропагандистами. Достаточно мужественно, корректно вел себя, но при этом отстаивал интересы украинского государства на внешне политической арене. Как правило Ляшко демонстрирует спокойный, рассудительный и достаточно энергичный но результативный фон – модель своего поведения", – считает политолог Вадим Карасев.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы отменила механизм санкций и вернула Россию в организацию, так как ограничительные меры в отношении Москвы были не эффективны и нужно разработать новый механизм, который бы изменил ситуацию. Об этом заявила на летней сессии Ассамблеи в Страсбурге докладчик принятой резолюции депутат из Бельгии Петра де Саттер.

Как сообщали новости "Сегодня", на сессии ПАСЕ, которая вчера затянулась до поздней ночи, было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. Читайте также, какие страны проголосовали за возвращение России в ПАСЕ.

Украинская сторона жестко отреагировала на решение ПАСЕ. Теперь даже рассматривается вопрос приостановления украинской делегацией участия в Ассамблее. Как сообщала и.о. главы комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова, делегация Украины соберется и будет решать, так как не видит себя в одном зале с россиянами.

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