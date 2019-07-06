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Украинские дипломаты напомнили болгарским СМИ новейшую историю Крыма

6 июля, 09:33

Посольство Украины в Болгарии отреагировало на появление в местных СМИ антиукраинских публикаций

Фото: facebook.com/UkraineMFA
Фото: facebook.com/UkraineMFA.

В некоторых изданиях Болгарии участились откровенно антиукраинские публикации, содержащие признаки искажения исторических фактов с целью оправдания вооруженной агрессии РФ. Об этом говорится в комментарии Посольства Украины в Республике Болгария, передает Укринформ.

"Посольство Украины в Республике Болгария обращается к уважаемым болгарским СМИ с призывом применять взвешенные подходы в информационной политике редакций в освещении российской агрессии против Украины и оккупации украинского Крымского полуострова", – говорится в сообщении.

Появление комментария вызвала публикация издания "Дума", вестника пророссийской Болгарской социалистической партии, направленная против посла Украины Виталия Москаленко, который поддержал книгу болгарского писателя Светослава Нахума "Побег из Крыма". В книге идет речь о реальной истории украинки, которая вынуждена была бежать от российской оккупации из Крыма в Болгарию.

Учитывая попытки отдельных журналистов ретранслировать фейки и ключевые тезисы российской пропаганды Посольство Украины в Болгарии считает нужным подчеркнуть:

  • Автономная Республика Крым не была "подарена" Украине. 19 февраля 1954 года состоялась передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Основной причиной такого решения была необходимость экономического восстановления Крыма после провальной сталинской политики и депортации в 1944 году крымских татар (стоит отметить, что жертвами сталинского террора 1944 года в Крыму стали и тысячи этнических болгар). Обоснования этого решения сформулированы как "территориальное тяготение Крымской области к Украинской ССР, общность экономики и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР". Украина превратила разрушенный мировой войной, депортациями и бесхозяйственностью новых колонизаторов Крым в процветающий туристический регион;
  • "референдум" в АР Крым 16 марта 2014 года был не "волеизъявлением граждан", а военной спецоперацией, спланированной заранее. Подтверждением этому является выдача российской медали "За освобождение Крыма", датированной 20 февраля 2014 года;
  • с началом вооруженной агрессии против Украины в марте 2014 года Российская Федерация нарушила 407 международных двусторонних договоров и 80 международных многосторонних договоров – прежде всего Устав ООН;
  • в поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины была принята резолюцию Генассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" A/Res/68/262 от 27 марта 2014 года;
  • грубое нарушение международных норм, системные нарушения прав человека, дискриминацию крымских татар и этнических украинцев в оккупированном Крыму Генассамблея ООН осудила, приняв резолюции "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе (Украина)" от 19 декабря 2016 года, 19 декабря 2017 года и 22 декабря 2018 года;
  • в декабре 2018 года канцелярия прокурора Международного Гаагского суда квалифицировала вооруженную агрессию РФ как "международный вооруженный конфликт между Украиной и Российской Федерацией, который возник не позже, чем 26 февраля 2014 года". К ситуации в Крыму остается применимым право международных вооруженных конфликтов и после 18 марта 2014 года, поскольку на полуострове фактически сохраняется состояние оккупации;
  • Украина имеет международно признанные государственные границы, а также является одной из стран-основательниц ООН, с 1945 года УССР была представлена в ООН отдельно от СССР;
  • в Украине отсутствует дискриминация "русскоязычных".

Пользуясь случаем, Посольство хотело бы подчеркнуть благодарность украинского народа Республике Болгария за последовательную поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украинского государства, непризнание и осуждение преступной российской оккупации АР Крым, а также отдельных районов Донецкой и Луганской области.

Ранее сообщалось, что Болгария поддержала Украину в противостоянии с Россией.

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Тег Болгария, Крым, МИД Украины

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