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Украинские моряки и Россия в ПАСЕ: СМИ узнали о совместном плане Европы и Кремля

28 июня, 13:56

Сигналы о договоренностях ЕС и РФ поступали к украинским дипломатам еще в конце президентства Петра Порошенко

Фото: twitter.com/pace
Фото: twitter.com/pace.

Между Западом и Россией еще до вступления в должность президента Владимира Зеленского существовал непубличный план, по которому освобождение пленных украинских моряков и возвращение кораблей должно было стать частью более широкой договоренности. Об этом пишет "Европейская правда".

"По этому плану, Запад возвращает России полномочия в ПАСЕ даже без малейших исключений. Россия в ответ находит схему освобождения моряков и допускает в Крым мониторинговую миссию Совета Европы. И, конечно, Москва восстанавливает платежи в бюджет СЕ, где она уже накопила долг около 70 млн евро", - говорится в материале.

По данным издания, сигналы о таком пакете поступали к украинским дипломатам еще в конце президентства Петра Порошенко. Но отмечается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон якобы поставили ультиматум перед украинской стороной только сейчас, во время визитов президента Украины в Париж и Берлин, однако согласия Зеленского на эту сделку они не получили.

"Нам продают то, о чем они уже договорились с Россией", - отметил один из собеседников издания, проинформированный о ходе переговоров. 

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Напомним, как сообщали новости "Сегодня", в ночь на 25 июня на сессии ПАСЕ было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. Позже Украина оспорила полномочия россиян и комитета Ассамлеи подготовили новый доклад. Однако 26 июня ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции и окончательно вернула Россию.


Также 25 июня украинская делегация решила покинуть ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

Ранее президент Владимир Зеленский признал, что решение о возвращении России в ПАСЕ ЕС принял давно, а узнал он об этом во время своей зарубежной поездки в Париж и Берлин. 

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Тег Россия, моряки, морское право, ПАСЕ , пленные моряки

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