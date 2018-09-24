Украинские военные корабли зашли в Азовское море, а Дарницкий мост закончат строить за 30 млн: итоги дня

Газа в хранилищах пока меньше, чем нужно, начата подготовка к закупке лекарств в 2019 году

ОБЩЕСТВО

35 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий трое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

179 населенных пунктов были полностью обесточены и еще 60 частично в результате непогоды и мощных порывов ветра во Львовской области.

45% украинцев в возрасте 15-19 лет по состоянию на 2016 год употребляли алкоголь. При этом среди юношей таких 53%, а среди девушек – 37%. Для сравнения – во всем мире алкоголь употребляют 27% людей в возрасте 15-19 лет, говорится в новом исследовании Всемирной организации здравоохранения.

Два украинских военных судна поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" вошли в Азовское море, при этом они не запрашивали у России разрешения на прохождение через Керчь-Еникальский канал, т.к. этого не требуется по закону. Сообщил пресс-офицер ВМС ВСУ Олег Чалик.

Минздрав начал формирование номенклатуры лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, а также изделий медицинского назначения, подлежащих закупке за средства государственного бюджета 2019 года.

30 млн евро составляет стоимость завершения строительства Дарницкого моста в столице, а сам мост необходимо передать от "Укрзализныци" на баланс Киевгоргосадминистрации.

Отремонтировала пять рельсовых автобусов производства Pesa Bydgoszcz "Укрзализныця" на собственных мощностях для дальнейшей эксплуатации на направлении "Центральный киевский железнодорожный вокзал – аэропорт "Борисполь", сообщил и. о. предправления компании Евгений Кравцов. Их осталось покрасить и обустроить интерьер салона. В каждом таком автобусе планируется разместить до 90 сидений.

Увеличила на 8 млрд 374,43 млн куб. м Украина после завершения отопительного сезона запасы природного газа в своих подземных хранилищах, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз". Так, с 8 апреля по 22 сентября запасы возросли в 2,1 раза – с 7 млрд 435,16 млн куб. м до 15 млрд 809,59 млн куб. м.

ЭКОНОМИКА

Ослабил на 5 копеек до 28,11 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 25 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 24 сентября.

25 сентября Национальный банк вводит в оборот новую банкноту номиналом 20 гривень образца 2018 года. Она получила обновленный дизайн с усовершенствованной системой защиты.

Сократился на 1,14% совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в августе 2018 года – до 74,85 млрд долл, сообщило Министерство финансов. В национальной валюте госдолг возрос на 4,49%, или на 91 млрд грн – до 2,117 трлн грн.

Подтвердило долгосрочные рейтинги Киева международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в иностранной и национальной валютах на уровне "B-". Одновременно был повышен национальный долгосрочный рейтинг столицы до уровня "A(ukr)" с уровня "A-(ukr)". Прогноз по рейтингам – "стабильный". По данным Fitch, повышение национального рейтинга отражает улучшение кредитоспособности Киева после обмена нереструктурированной части долга.по еврооблигациям с погашением в 2015 году на новые еврооблигации с погашением в 2022 году.

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Харькова в иностранной и национальной валютах на уровне "В-" со "стабильным" прогнозом. Помимо этого, подтвержден краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне "В" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне "AA-(ukr)", прогноз – "стабильный". Подтверждение рейтингов отражает хорошие операционные показатели города и отсутствие долговой нагрузки.

Министерство здравоохранения начало формирование номенклатуры лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, а также изделий медицинского назначения, подлежащих закупке за средства государственного бюджета 2019 года.

Увеличили на 25% в годовом выражении предприниматели на упрощенной системе налогообложения за январь-август уплату в местные бюджеты единого социального взноса (ЕСВ) – до 19 млрд грн, сообщила Государственная фискальная служба. Большую часть указанной суммы уплатили физические лица-предприниматели – 13,5 млрд грн, что на 28% выше показателя за такой же период 2017 года. Юридические лица увеличили уплату ЕСВ на 17% по сравнению – до 5,5 млрд грн.

Два новых индустриальных парка Министерство экономического развития и торговли включило в реестр. Это парк "Запад Ресурс" (Городок Львовской обл.) и "Тернополь", ставшие соответственно 32-м и 33-м в реестре.

22 млн тонн в год в новом сезоне могут составить мощности переработки подсолнечника в Украине, при этом производство семян ожидается на уровне 14-15 млн тонн, говорится в сообщении агентства "УкрАгроКонсалт". "Для Украины в новом сезоне возможны два сценария развития событий: или увеличить посевные площади под масличными, или начать импортировать масличное сырье", – говорится в сообщении.

В 1,7 раза больше в годовом выражении составила отгрузка импортного энергетического угля на тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в январе-августе – 3 млн 740,3 тыс. тонн. При этом из РФ поступило 2 млн 910,3 тыс. тонн угля (доля – 77,8%), из США – 685,3 тыс. тонн (18,3%), из ЮАР – 144,8 тыс. тонн (3,9%).

МИР

26 сентября в Брюсселе пройдут на высоком экспертном уровне трехсторонние переговоры по газу в формате Украина – Европейский Союз – Российская Федарация. Об этом заявил представитель Еврокомиссии. По итогам переговоров в Берлине в середине июля была достигнута договоренность, что группа экспертов встретится в середине сентября для обсуждения вопроса транзита газа из РФ в ЕС через Украину после 2019 года. Однако российская сторона не явилась на те переговоры.

"Газпром" утратил лидерство в рейтинге глобальных энергетических компаний, в обновленном рейтинге S&P Global Platts Top 250 Global Energy Company Rankings. Теперь "Газпром" занимает лишь 17-е место. При составлении рейтинга компании оцениваются по ряду финансовых показателей, таких как стоимость активов, выручка, прибыль, доход на инвестиции.

Молдавский президент Игорь Додон временно отстранен от занимаемой должности. Такое решение Конституционного суда стало следствием отказа президента повторно утвердить предложенные ему кандидатуры на министерские должности. Согласно молдавской конституции, президент может отклонять кандидатуры только один раз, а если премьер предлагает их повторно, он обязан подписать эти указы. Временную передачу полномочий этого президента суд разрешал уже трижды: впервые это произошло в октябре 2017 года, когда Додон отказался подписать указ о назначение нового главы Минобороны, затем в декабре он не поддержал назначение семи новых членов правительства, а в январе не одобрил закон о борьбе с пропагандой.

Автоконцерн Porsche отказывается от дизельных двигателей, заявил его гендиректор. Теперь Porsche (он входит в группу Volkswagen) сосредоточится на выпуске автомобилей на бензиновых и гибридных двигателях, а с 2019 года перейдет и на машины с электроприводом. К 2025 половина новых автомобилей Porsche будут гибридными или полностью электрическими, пообещал концерн.