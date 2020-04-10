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  1. Новости политики

Украинские врачи спасают итальянцев: Зеленский переговорил с Конте

10 апреля, 15:05

Сергей Мартынец

Совместная борьба с пандемией укрепит сотрудничество между Украиной и Италией, считает президент

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Он также напомнил, что туда на две недели отправились 20 украинских врачей, сообщает Офис главы государства.

"В Украине искренне болеют за итальянский народ. В этот сложный момент Украина с вами. Действительно верю, что уже скоро Италия пройдет этот кризис", – отметил украинский лидер.

Джузеппе Конте в свою очередь поблагодарил за предоставленную Украиной гуманитарную помощь Италии – направление бригады врачей и средств дезинфекции. Собеседники обсудили практические аспекты пребывания украинских врачей в итальянском регионе Марке.

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"Рад, что наши медики спасают жизни итальянцев, работая плечом к плечу с итальянскими коллегами. Надеюсь, это поможет Италии приблизить победу над пандемией", – сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины выразил убеждение, что объединенные усилия украинских и итальянских врачей в борьбе с пандемией станут успешным примером двустороннего сотрудничества и преодоления общих вызовов. Опыт, который получают украинские медики в Италии в лечении болезни COVID-19, является очень ценным для Украины, которая также столкнулась со вспышкой коронавируса.

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Италия Владимир Зеленский Джузеппе Конте

Источник: Сегодня

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