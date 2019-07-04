Украинским морякам в Лефортово не дают встречаться даже на прогулке – адвокат

Полозов рассказал и о положительных новостях

Фото: ukrinform.ru.

Военнопленные моряки, которых Россия удерживает в Лефортово, лишены возможности общаться между собой, звонить, а письма от родных получают с задержкой в 2-3 месяца.

Об этом рассказал в комментарии Укринформу координатор группы адвокатов по делу украинских военнопленных моряков Николай Полозов, отвечая на вопрос, кто и как обеспечивает пленных всем необходимым в Москве. В то же время, подчеркнул адвокат, государство помогает им и их семьям финансово, а волонтеры раз в две недели приносят продукты.

"Все моряки находятся в следственном изоляторе Лефортово, все они находятся отдельно друг от друга, и единственная возможность у моряков увидеться, это, безусловно, суды, куда их привозят четверками. Других возможностей общаться нет, даже на прогулку их выводят в разные места, в разные помещения", – рассказал адвокат.

Он также сообщил, что практически с самого начала было налажено взаимодействие с волонтерами. Сначала это были преимущественно крымские татары, которые лично столкнулись с репрессивным аппаратом РФ. Сейчас координацию волонтеров в Москве осуществляет журналист Виктория Ивлева, которая с помощниками покупает раз в две недели индивидуальные наборы продуктов.

Кроме того, помощь оказывают консулы Украины, которые могут встречаться раз в месяц с моряками и обеспечивают их финансами. Также морякам передаются предоплаченные телефонные карточки.

"К сожалению, не всем разрешили позвонить, только некоторым. Карточки есть у всех, и в случае получения разрешения это можно будет сделать", – рассказал адвокат.

По словам Полозова, пленным помогают и в преодолении административных барьеров. Например, для того, чтобы состоялась свадьба одного из моряков Виктора Беспальченко с невестой Татьяной, процедура разрабатывалась и готовилась совместно адвокатами и консулами пять месяцев.

"Конечно, самое трудное для моряков – это отсутствие коммуникации. Свидания категорически не дают, хотя все регулярно пишут соответствующие заявления – и сами моряки, и адвокаты. Телефонные звонки за семь месяцев разрешили только пятерым – это раненые и те моряки, у кого в семьях сложились тяжелые жизненные ситуации", – сообщил Полозов.

Что касается переписки, по словам адвоката, формально ограничений быть не может, но на практике каждое письмо проходит цензуру. Учитывая большое количество писем, которые получают моряки не только от родственников, но и со всего мира, то возникают определенные проблемы. Несмотря на просьбы адвокатов, чтобы письма родственников были в приоритете, задержка составляет несколько месяцев. "Переписка идет с опозданием в 2-3 месяца. То есть сейчас апрельские письма от моряков отправляются родственникам и наоборот", – уточнил Полозов.

Что касается настроения украинских военных, адвокат сообщил: "Моральный дух очень хороший. Я связываю это с тем, что все же они военные, а не гражданские лица, плюс они моряки, тренированные находиться в замкнутом пространстве. Обычно у заключенного через 6-7 месяцев начинается кризис, и он понимает, что надолго остается в четырех стенах. У моряков наоборот сейчас подъем, они верят, что будет найден способ, когда они вернутся домой. Все они верят и надеются именно на это".

Полозов рассказал и о положительных новостях. В частности, Василию Сороке, которого несколько месяцев назад прооперировали в гражданской клинике, удалось восстановить руку после сложной операции по пересадке сухожилия. "Сейчас чувствительность руки восстановилась, он может двигать рукой, сгибать-разгибать пальцы", – сообщил адвокат.

К сожалению, для других двух раненых Андрея Эйдера и Андрея Артеменко тюремное руководство не дало согласие на дополнительное обследование в независимой гражданской клинике. По словам медиков, болевой синдром от осколков вроде бы не вызывает опасений.

Как сообщалось, на прошлой неделе выдвинуто окончательное обвинение восьми украинским морякам, удерживаемым в плену в России.

25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыму обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катеры "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Напомним, Зеленский в Канаде сделал заявление по освобождению украинских моряков. Президент выразил надежду, что в России есть очень много простых людей, которые понимают, что украинские моряки должны вернуться домой.

Напомним, 25 июня истек срок, который был дан России Международным трибуналом по морскому праву для освобождения украинцев. Однако в Кремле заявили, что не собирается выполнять требования Морского трибунала по морякам.

Также новости "Сегодня" сообщали, что 25 мая Международный трибунал вынес решение по иску Украины и обязал РФ освободить 24 моряков и три корабля.

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