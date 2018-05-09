Украинским СМИ грозят санкции за трансляцию "военного парада" в Донецке

Украина введет санкции против украинских СМИ, которые вели трансляцию "военного парада", прошедшего в оккупированном Донецке. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

По словам Тручинова, сегодня, 9 мая, некоторые украинские электронные СМИ вели трансляцию так называемого "военного парада" из оккупированного Донецка с заголовком "Трансляция из ДНР".

"Я обратился с официальным письмом к СБУ относительно расследования этого правонарушения и внесения электронных СМИ, которые обеспечивали прямую трансляцию "празднования" оккупационных войск России в Донецке, в санкционный список", – написал Турчинов на своей странице в Facebook.

Подобные трансляции, по мнению главы СНБО, являются "содействием террористической организации".

"Адекватное противодействие информационной агрессии – необходимый и важный элемент защиты нашей страны. И в этом случае речь не идет о свободе слова. ... Популяризация террористических структур является преступлением в любой цивилизованной стране", - отметил Турчинов.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 9 мая, в День победы над нацизмом принял участие в церемонии памяти погибших по случаю 73-й годовщины победы во Второй мировой войне. В церемонии приняли участие ветераны Второй мировой войны, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, другие официальные лица, представители правительства, Администрации президента, духовенства и общественности.

При этом в Киеве также прошла акция "Бессмертный полк". По мнению президенте, подобные акции являются элементом гибридной войны России против Украины. Однако Порошенко отметил, что хорошо понимает чувства украинцев, которые хотят почтить память дедов и прадедов, завоевавших победу во Второй мировой войне.