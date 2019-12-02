Украинский дипломат встретился со Вселенским патриархом: о чем говорили

Визит Василия Боднара в резиденцию Вселенского патриарха / Фото: МИД Украины

Украина благодарна Константинопольскому патриархату за усилия, направленные на признание украинской автокефальной церкви другими поместными церквями.

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, об этом Вселенскому патриарху Варфоломею заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, который 30 ноября посетил его резиденцию.

"Василий Боднар поздравил Вселенского патриарха с Днем святого Андрея Первозванного и выразил благодарность за усилия, направленные на признание Православной церкви Украины сестринскими поместными церквями", – говорится в коммюнике.

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Кроме того, замглавы МИД отметил поддержку Вселенским патриархом украинской общины в Турции. По словам Боднара, это способствует консолидации украинцев в этой стране и позволяет им культивировать многовековой традиции.

В свою очередь, Вселенский патриарх пожелал Украине мира и процветания.

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Напомним, что на сегодняшний день, помимо Константинопольской православной церкви, которая официально именуется Вселенским патриархатом, автокефалию ПЦУ признали еще две поместные церкви – Элладская и Александрийская.

Торжественное вручение Украине томоса об автокефалии Православной поместной церквисостоялось 6-7 января в Стамбуле. Участие в церемонии принимали Вселенский патриарх Варфоломей, на тот момент президент Петр Порошенко и глава ПЦУ Епифаний.

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