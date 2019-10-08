"Украинский" евросоветник рассказал, что Украине необходимо сделать до выборов на Донбассе

Брок отметил, что последовательность этих шагов Украина должна решать сама

Элмар Брок / Фото: Flickr

До проведения местных выборов на территории ОРДЛО, кроме прочего, должно произойти восстановление Украиной контроля над ныне неподконтрольным участком украинско-российской границы на Донбассе.

Об этом заявил советник президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок на полях международного форума Salzburg Europe Summit в австрийском Зальцбурге, передает "Укринформ".

"В какой именно последовательности это должно делаться – это уже должны решать договаривающиеся стороны, прежде всего, сама Украина. Я здесь не могу давать какие-то советы. Но, на мой взгляд, это должно происходить в той последовательности, которая позволит создать предпосылки для проведения выборов, как то: свободный доступ к СМИ, реализация права голосования для перемещенных лиц и тому подобное. Но также, я считаю, одной из главных предпосылок должно стать восстановление Украиной контроля над украинско-российской границей", – заявил Брок, комментируя вопрос о последовательности шагов, необходимых для имплементации "формулы Штайнмайера".

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Советник президента Еврокомиссии по вопросам Украины также отметил, что последовательность этих шагов Украина должна решать сама.

"Все нужно делать шаг за шагом. Если стороны будут перекладывать ответственность друг на друга, то это будет тупик. Должно быть пространство для маневра, и делать все шаг за шагом. Но последовательность этих шагов Украина должна решать сама", – заявил он.

Отдельно Брок указал, что необходимо, чтобы Россия прекратила отправлять свои войска и технику на Донбасс.

Любые же переговоры между сторонами по урегулированию конфликта должны лишь приветствоваться, добавил европейский дипломат.

Напомним, что украинские власти одобрили "формулу Штайнмайера" для мирного регулирования, что было отрицательно встречено украинской оппозицией и бывшими властями.

В то же время освобожденный из российского плена украинских режиссер Олег Сенцов одобрил решение властей, отметив, что "переговоры лучше войны".

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