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Украинский МИД из-за Бандеры вызвал "на ковер" польского посла

8 января, 20:19

Польскому послу напомнили о контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Фото: facebook.com/UkraineMFA

После того, как Польша и Израиль осудили празднование дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры, в Министерство иностранных дел Украины, пригласили Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Польша в Украине Бартоша Цихоцкого.

Об этом сообщает МИД Украины.

"Во время беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Республики Польша и Государства Израиль от 2 января внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики", – говорится в сообщении.

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Также было отмечено, что в ходе контактов на высшем уровне руководства Украины и Польши договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне, что потребует дополнительных усилий, в т. ч. дипломатических, в направлении обеспечения конструктивного сотрудничества специалистов в области исторической памяти.

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В итоге стороны договорились о конкретных шагах в этом направлении.

Напомним, ранее мы писали, что страна-агрессор Россия возмущена решением украинских властей отметить 1 января день рождения лидера ОУН Степана Бандеры на государственном уровне. В официальном заявлении МИД РФ употребляются такие пропагандистские эпитеты, как "вакханалия вокруг памятных дат", "фашиствующие молодчики" и "махровый национализм", а сама Украина упоминается как "незалежная".

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Израиль Польша Степан Бандера посол МИД Украины

Источник: Сегодня

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