"Украинский скандал" в США: слова Трампа рассмешили сына Байдена

Хантер Байден высмеял обвинения президента в своей адрес, обвинив того в конспирологии

Хантер и Джозеф Байдены / Фото: Reuters

Сын экс-вице-президента США Джозефа Байдена опроверг информацию о том, что он занимался противоправной деятельностью, работая в украинской газодобывающей компании Burisma.

В интервью для ABC Хантер Байден назвал "смешными" обвинения в коррупции в свой адрес и адрес его отца со стороны американского президента Дональда Трампа, подчеркнув, что "ничего незаконного не совершал", и признавшись, что "не жалеет о работе в Burisma".

"Единственное, о чем я жалею, что не мог даже представить себе, что со временем президент США и Рудольф Джулиани будут высказывать конспирологические теории насчет моей деятельности в этой компании", — отметил бизнесмен.

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Хантер Байден допускает, что он мог и не войти в правление Burisma, если бы не его отец, который на тот момент был вице-президентом.

"Я думаю, что в моей жизни многое бы не случилось, если бы моя фамилия не была Байден", – сказал он. При этом Байден-младший утверждает, что отец не влезал в его дела.

"Это не пошло бы на пользу никому из нас", — указал бизнесмен.

Напомним, что в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской спецслужбы обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

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