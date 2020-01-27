Украинский танк первым снес ворота Аушвица: Зеленский напомнил полякам важный момент

Фото: Reuters

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Президент Владимир Зеленский после встречи с польским лидером Анджеем Дудой на пресс-конференции напомнил, что именно украинцы освобождали нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау.

"Мы никогда не забудем Игоря Побирченко – командира танка Т-34, который вместе с экипажем первыми разбили ворота Аушвица. Всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые зашли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро и которые вместе с бойцами 322-й дивизии Первого Украинского фронта освободили лагерь", – сказал президент Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 января в Польше Зеленский встретился с бывшими пленниками нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. По словам главы государства, для него честь и ответственность – встретиться с теми, кто пережил Холокост и пребывание в концлагере.

Сегодня, 27 января, Зеленский провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой и отметил, что удалось решить исторические споры в вопросе захоронений. Лидеры договорились усилить сотрудничество между странами.

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