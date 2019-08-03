Украинский топ-дипломат предрек крах режима Путина

Массовые протесты против недопуска независимых кандидатов к участию в муниципальных выборах в Москве свидетельствует о скором крахе правящего в стране режима Владимира Путина.
Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил в открытом обращении к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, которое было опубликовано на его странице в Twitter 3 августа.
"Господин Сурков, то обстоятельство, что в столице путинской державы "глубинный народ" начинает выходить на улицы за свободу, говорит о том, что вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна – и рано или поздно ваш карточный домик посыплется", – написал украинский дипломат.
Напомним, что ранее стало известно о задержании на акции "За допуск на выборы" более 300 человек. Помимо обычных граждан, ОМОН задержал российского политика-националиста Дмитрия Демушкина, главу "Комитета против пыток" Игоря Каляпина, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь, нидерландского журналиста Юста Босмана, ряд его российских коллег и оппозиционных активистов.
Россияне уже не первую неделю требуют допустить независимых кандидатов к участию в муниципальных выборах в Москве. Например, 20 июля в российской столице прошел согласованный с властями митинг "За допуск на выборы".
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