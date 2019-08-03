Посол Украины в Австрии внимательно следит за событиями в Москве

Александр Щербина. Фото: страница Александра Щербины в Facebook

Украинский топ-дипломат предрек крах режима Путина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0 2019-08-03T19:36:00+03:00 Политика Посол Украины в Австрии внимательно следит за событиями в Москве

Массовые протесты против недопуска независимых кандидатов к участию в муниципальных выборах в Москве свидетельствует о скором крахе правящего в стране режима Владимира Путина.

Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил в открытом обращении к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, которое было опубликовано на его странице в Twitter 3 августа.

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"Господин Сурков, то обстоятельство, что в столице путинской державы "глубинный народ" начинает выходить на улицы за свободу, говорит о том, что вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна – и рано или поздно ваш карточный домик посыплется", – написал украинский дипломат.

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Напомним, что ранее стало известно о задержании на акции "За допуск на выборы" более 300 человек. Помимо обычных граждан, ОМОН задержал российского политика-националиста Дмитрия Демушкина, главу "Комитета против пыток" Игоря Каляпина, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь, нидерландского журналиста Юста Босмана, ряд его российских коллег и оппозиционных активистов.

Россияне уже не первую неделю требуют допустить независимых кандидатов к участию в муниципальных выборах в Москве. Например, 20 июля в российской столице прошел согласованный с властями митинг "За допуск на выборы".

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