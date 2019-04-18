Украинский язык на телевидении: Зеленский рассказал, что будет с квотами

Зеленский рассказал, что можно было сделать вместо закона о квотах для перехода на украинское вещание

Фото: facebook.com/sluga95.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский подтвердил, что в случае победы на выборах ранее введенные украиноязычные квоты на телевидении останутся. В то же время он не совсем доволен, как они работают.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, главный вопрос кроется в регулировании квот, ведь телевидение помимо украинского языка, должно вещать и на русском, и объяснил, почему.

"Смотрите, я очень хорошо понимаю этот закон. Поэтому у меня есть вопросы к закону, о котором мы говорили. Квоты останутся. Вопрос, какие они должны быть? Даже не так. Там вопрос в регулировании этих квот. Если вы хорошо в этом понимаете, там есть хитрость, дополнение с этими квотами. Вообще: больший процент украинского языка, а дальше – разные языки, потому что там надо давать возможность каждому языку. Потому что у нас реально большое количество людей говорит по-русски. Нельзя у них забрать русскоязычное телевидение. У нас есть люди, которые говорят и на других языках. Понимаете, тут большой вопрос с этими квотами. Никто отменять квоты не будет, но есть регулирование", – сказал Зеленский.

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Кандидат в президенты отметил, что ранее уже встречался с главой комитета парламента по свободе слова Викторией Сюмар и объяснял ей, что государство должно было бы снизить налоги для всех телевизионных крупных медиа-компаний, которые в силу отношений с СНГ делали русскоязычный контент.

"Если бы пришли к ним и сказали: смотрите, ребята, вот перед вами два фильма. Фильм, который сделан на украинском языке – налог 10%. Фильм, который делается на русском языке – оставляем налог какой был. Вы считаете, что нужны были бы квоты? Я вам отвечу очень быстро. Через год я как бизнесмен и все крупные телевизионные бизнесмены без закона про квоты, без этих палок, перешли бы в основном на украинский язык и все. Поэтому, когда у тебя такой подход в целом, что мы должны поднять украинскую культуру, украинское кино, это должно быть модным, мы должны с вами его делать, давайте с вами мирно и спокойно сговоримся. Мне как телевизионщику не нужны государственные дотации, можно было мне просто снизить налог и в этом меня убедить", – объяснил он.

Напомним, 8 ноября 2016 года в Украине вступил в силу закон от 16 июня 2016 г. №1421-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций". Этим законом в Украине устанавливались квоты для украиноязычного контента на радио и ТВ.

Согласно требованиям документа, передачи, фильмы и новости, выполненные на украинском языке, должны составлять не менее чем 75% общей продолжительности передач и фильмов в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00. Телерадиокомпании местной категории вещания должны транслировать не менее 50% эфира на украинском языке.

Спустя год, 8 ноября 2017 года, в Украине вступили в силу новые языковые квоты для радио. Доля украиноязычных песен на радио должна составлять 30%, а не 25%. Как заявлял вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, за год действия украинских квот радиоаудитория существенно увеличилась.

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