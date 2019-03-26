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Украинского политзаключенного отправили в российскую больницу

Сегодня, 03:30

Андрея мучают боли в животе, снова обострился псориаз

Фото: Facebook
Фото: Facebook.
Украинского политзаключенного отправили в российскую больницу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/980/849/5c99808499aa3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/980/849/5c99808499aa3.jpg Политика Андрея мучают боли в животе, снова обострился псориаз

Украинского политического заключенного, участника Евромайдана Андрея Коломийца, к которому ранее приезжала жена, 25 марта отправили в медицинское учреждение на обследование.

Об этом сообщила его супруга Галина Коломиец, передает Крым.Реалии.

Жена Коломийца рассказала, что Андрея мучают боли в животе, снова обострился псориаз. Она отметила, что его спина и шея покрыты красными пятнами.

Напомним, ранее активиста Андрея Коломийца, которого суд оккупированного Крыма приговорил к 10 годам колонии, посетил генеральный консул Украины в РФ Тарас Малышевский. Встреча проходила под видеонаблюдением и в присутствии сотрудников колонии.

Кроме того, мы сообщали, как Коломийца в колонии отправили в штрафной изолятор, обвинив в несоблюдении формы одежды. Украинец провел в ШИЗО 10 суток. 

Также мы писали о том, как во время пребывания Коломийца в СИЗО оккупированного Симферополя его поместили в одну камеру со сторонниками так называемых "Л/ДНР", которые угрожали ему расправой

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Тег больница, коломиец, обследование, политзаключенный, Узник Кремля

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