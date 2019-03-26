Украинского политзаключенного отправили в российскую больницу
Андрея мучают боли в животе, снова обострился псориаз
Украинского политического заключенного, участника Евромайдана Андрея Коломийца, к которому ранее приезжала жена, 25 марта отправили в медицинское учреждение на обследование.
Об этом сообщила его супруга Галина Коломиец, передает Крым.Реалии.
Жена Коломийца рассказала, что Андрея мучают боли в животе, снова обострился псориаз. Она отметила, что его спина и шея покрыты красными пятнами.
Напомним, ранее активиста Андрея Коломийца, которого суд оккупированного Крыма приговорил к 10 годам колонии, посетил генеральный консул Украины в РФ Тарас Малышевский. Встреча проходила под видеонаблюдением и в присутствии сотрудников колонии.
Кроме того, мы сообщали, как Коломийца в колонии отправили в штрафной изолятор, обвинив в несоблюдении формы одежды. Украинец провел в ШИЗО 10 суток.
Также мы писали о том, как во время пребывания Коломийца в СИЗО оккупированного Симферополя его поместили в одну камеру со сторонниками так называемых "Л/ДНР", которые угрожали ему расправой.
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