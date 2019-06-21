Украинского узника Кремля бросили в ШИЗО

Владимир Балух заперт в штрафном изоляторе, ему не доходят передачи

Украинского политзаключенного Владимира Балуха, содержащегося в колонии в Тверской области России, снова поместили в штрафной изолятор. Об этом сообщил член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко. Он хотел передать украинцу в колонию посылку. Но приемщица передач отказала правозащитнику, поскольку Балух в ШИЗО. С каких пор там находится политзаключенный – неизвестно. Напомним, недавно политзаключенный Балух жаловался на боли и сообщал, что опасается отправки в штрафной изолятор.

Владимир Балух – украинский общественный активист, фермер, после 2014 года остался гражданином Украины, отказавшись от российского гражданства. Ранее "Сегодня" сообщали, что политзаключенного украинца доставили в СИЗО №1 города Твери, и бросили его в карцер.

Тем временем в Украине собираются сделать политзаключенному подарок. Мастерицы из Тернополя готовят для узника Кремля вышиванку. Работу между собой разделили две умелицы. Одна сосредоточена над центральной частью сорочки, а воротник и рукава вышивает ее подруга. Планируют все закончить до конца недели – в субботу сорочку сошьют, а в День крымскотатарского флага, 26 июня, ее привезут в Киев, а там передадут волонтерам, которые перешлют ее семье Балуха.

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