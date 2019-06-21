Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости политики

Украинского узника Кремля бросили в ШИЗО

21 июня, 20:40

Владимир Балух заперт в штрафном изоляторе, ему не доходят передачи


Украинского политзаключенного Владимира Балуха, содержащегося в колонии в Тверской области России, снова поместили в штрафной изолятор. Об этом сообщил член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко. Он хотел передать украинцу в колонию посылку. Но приемщица передач отказала правозащитнику, поскольку Балух в ШИЗО. С каких пор там находится политзаключенный – неизвестно. Напомним, недавно политзаключенный Балух жаловался на боли и сообщал, что опасается отправки в штрафной изолятор.

Владимир Балух – украинский общественный активист, фермер, после 2014 года остался гражданином Украины, отказавшись от российского гражданства. Ранее "Сегодня" сообщали, что политзаключенного украинца доставили в СИЗО №1 города Твери, и бросили его в карцер.

Тем временем в Украине собираются сделать политзаключенному подарок. Мастерицы из Тернополя готовят для узника Кремля вышиванку. Работу между собой разделили две умелицы. Одна сосредоточена над центральной частью сорочки, а воротник и рукава вышивает ее подруга. Планируют все закончить до конца недели – в субботу сорочку сошьют, а в День крымскотатарского флага, 26 июня, ее привезут в Киев, а там передадут волонтерам, которые перешлют ее семье Балуха.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег кремль, политзаключенные, тверь, политзаключенный, Балух

Вы сейчас просматриваете новость " Украинского узника Кремля бросили в ШИЗО". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Посольство США призывает Россию срочно оказать медицинскую помощь политзаключенному Балуху

15 мая, 16:29

В штрафном изоляторе Балуха содержат только на воде и хлебе

Адвокат: Балуха считают "злостным нарушителем" и "УДО ему не рекомендовано"

14 мая, 09:39

Адвокат отметила, что самочувствие украинца "очень плохое и эмоционально, и физически"

Климкин о продлении срока Балуху: Россия продолжает пытать украинских политзаключенных

27 апреля, 21:44

Россия незаконно продолжила Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО

Правозащитники рассказали, куда этапировали Балуха из Краснодара

24 февраля, 21:16

У крымчанина до сих пор нет теплых вещей

Прощание мамы-дельфина с мёртвым детёнышем растрогало сеть

5 простых способов продлить молодость кожи

Красота по наследству: совместный снимок Валерии и ее мамы

Куценко об отношениях с Порошиной: Она со мной хлебнула горя

Житель Донецка показал, как сейчас выглядят крупные ТЦ

Болельщикам Шумахера подарили надежду. Что стало известно?

Сербия готова ввести войска в Косово

"Я нашла свою половинку": Настя Каменских рассказала о личном

​Самый крупный тираннозавр в мире

Самая горячая пятерка сезона!

Цена на функциональный вентилятор рухнула до предела

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Авиабилеты по 10 евро: как найти дешевые предложения и куда слетать

Сегодня, 07:51

Самые дешевые билеты на самолет можно купить не менее чем за полгода до вылета

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Вчера, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

19 июня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

19 июня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Убийство жены Максима Соколова: основные версии

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

10 признаков безвкусно одетой женщины
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь