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  1. Новости политики

Украину надо вытаскивать из болота: Саакашвили рассказал подробности разговора с Зеленским

7 мая, 23:57

Елена Кузьмич

«Я готов максимально помогать президенту с учетом моего опыта, моих успехов и моих неудач», - заявил Саакашвили

Михеил Саакашвили, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Исполкома реформ, рассказал о разговоре с главой украинского государства.

Об этом он заявил в сообщении в Facebook.

"Сегодня я имел продолжительную и интересную встречу с президентом Зеленским. Я думаю, он прекрасно понимает, что у страны нет альтернативы быстрым изменениям и без того, чтобы не стоять на месте и двигаться вперед, плохой груз прошлого нас быстро догонит и переедет. Поэтому президент очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения", – отметил Саакашвили.

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Он признался, что ему понравился настрой президента.

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"Сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривали огромное количество людей. В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы в Украине сохранялся статус-кво, а статус кво – это болото. Украину надо вытаскивать из болота, а это может сделать только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет (я уверен, что президент Зеленским таковым и является), и у которого есть амбиция остаться в истории Украины человеком, который смог что-то то сделать для своего народа и для каждого украинца", – добавил Саакашвили.

По его словам, он готов максимально помогать президенту с учетом свое опыта, успехов и неудач.

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"Огромное спасибо всем тем, кто поддерживал мою кандидатуру, но главная работа начинается сейчас. Без хорошего сотрудничества с Верховной Радой, с правительством, с гражданским обществом и бизнесом у нас ничего не получится, а у нас обязательно должно получиться!", – резюмировал политик.

Ранее мы писали о том, последние пару недель ходили разговоры о назначении Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Но его назначения и не случилось. Одной из причин называли отсутствие голосов в парламенте.

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Украина Владимир Зеленский реформатор Михеил Саакашвили

Источник: Сегодня

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