Украину обсудят тоже: Меркель сказала, о чем будут говорить на G7

Одним из вопросов, который будет подниматься во французском Биарицце, станет ситуация в Украине

Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Одной из важных тем саммита стран "Большой семерки", который откроется сегодня во Франции, станет ситуация в Украине.

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель сообщила 24 августа в своем еженедельном подкасте, назвав встречу хорошей возможностью обсудить внешнеполитические задачи.

"Разумеется, речь пойдет об Украине. Мы поговорим о России, о ситуации в Сирии и Ливии, где ситуация очень шаткая. А еще – об углублении партнерства с Африкой", – сказала она, добавив, что также будут обсуждаться защита климата и пожары в Амазонии.

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Также на сайте правительства Германии назвали неактульной тему возвращения России в G7.

"Возвращение к формату G8 с Россией пока не обсуждается. Все партнеры G7 решили отстранить Россию от группы из-за аннексии Крыма с нарушением международного права", – заявили в немецком правительстве.

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В то же время там отметили, что "расширение группы на основе общих ценностей возможно в любое время с согласия всех партнеров G7".

Напомним, саммит "Большой семерки" будет проходить во французском Биарицце с 24 по 26 августа.

Ранее американский президент назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России". По данным СМИ, Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите.

Все подробности в спецтеме Cаммит G7

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