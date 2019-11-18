Украины потребует компенсацию от России за захват кораблей – МИД

/ Фото: AFP

Пока украинские корабли идут домой после российского плена, в Министерстве иностранных дел заявляют о планах получить с России компенсацию за захват кораблей.

Об этом заявила в эфире "Радио свобода" спикер МИД Екатерина Зеленко.

По ее словам, с возвращенными кораблями будет проведена тщательная экспертиза.

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"Это даст нам возможность на более позднем этапе говорить об уплате со стороны Российской Федерации компенсации за причиненный ущерб. Впереди у нас очень тщательная экспертиза проверки этих судов. Сначала надо их увидеть, в каком они виде, не было ли с них изъято технику, оборудование, документацию. То есть много элементов, которые затем могут представлять вещественные доказательства. И только на основании того, каким будет решение арбитражного трибунала, можем говорить о каких-то суммы", – сказала Зеленко в эфире программы" Ваша свобода".

Как сообщали новости "Сегодня", 21 ноября в Гааге рассмотрят нарушение Россией морского права. Заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль напомнила об иске Украины против России и заявила, что главная цель – установление нарушения морского права, его восстановление и получение надлежащей компенсации.

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Напомним, СМИ сообщили о том, что украинские корабли, захваченные ранее Россией, вышли из Керчи. Катера в сопровождении российских кораблей проследовали через Керченский пролив в сторону Черного моря, их уже ждут украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака", чтобы забрать. Позже стало известно, что украинские корабли прошли под Керченским мостом. По данным российских СМИ, оккупанты решили оставить у себя личное оружие украинских моряков и корабельные документы захваченных судов в качестве "вещественных доказательств". Читайте все подробности возвращения Россией захваченных украинских кораблей.

В Кремле же заявили, что решение вернуть Украине корабли никак не связано с международным трибуналом, который обязал ранее Россию сделать это. В свою очередь в МИД РФ заявили, что корабли являются вещественным доказательством в незаконном судебном процессе и технику передали Украине на ответственное хранение, поскольку российские следователи завершили необходимые следственные действия.

25 ноября 2018 года катера Пограничной службы ФСБ РФ при поддержке армейской авиации атаковали украинские суда в Керченском проливе. В итоге были захвачены буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" вместе с их экипажами, всего 24 человека. Смотрите реконструкцию событий в Керченском проливе:

Все подробности в спецтеме Возвращение захваченных Россией украинских кораблей

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