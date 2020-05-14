"Укроборонпром" будет реформирован: в ведомстве озвучили план

Государственный концерн "Укроборонпром", который недавно подключился к борьбе с коронавирусом, планируют реформировать. План нововведений уже представили председателю Исполнительного комитета реформ Михаилу Саакашвили, сообщили в пресс-службе концерна.

"Концерн – последнее нереформированное стратегическое предприятие в Украине такого масштаба. В Совет входят представители всех государственных органов, от которых зависит процесс и скорость трансформации как Концерна, так и всей оборонной отрасли. Мы видим в Нацсовете партнера, который поможет Укроборонпрому не просто начать реформу, а осуществить трансформацию в полном объеме", – заявил гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус.

Саакашвили же отметил, что порекомендует Нацсовету рассмотреть стратегию трансформации концерна уже на ближайшем заседании. После этой реформы, по его словам, украинские военные смогут получать качественную отечественную технику.

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"Сильные оборонные предприятия – то, что сдерживает российскую агрессию, и начатая в Укроборонпроме реформа усиливает отечественный оборонный сектор, а также положительно повлияет на всю тяжелую промышленность, для которой сейчас настали сложные времена. Поэтому я всячески поддерживаю идеи, заложенные в трансформацию Концерна в мощные государственные компании по отраслевому принципу, и считаю, что Нацсовет реформ может ускорить процесс преобразования, чтобы первые государственные оборонные компании нового образца появились в Украине уже в этом году", – рассказал председатель Исполнительного комитета Нацсовета.

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Отметим, что ранее "Укроборонпром" уже представлял свою стратегию трансформации и дорожную карту реформы заместителю руководителя Офиса Президента Роману Машовцу и новой команде Директората по вопросам национальной безопасности и обороны в Офисе Президента, а также премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, министру финансов Сергею Марченко и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко.

Ранее мы рассказывали, что "Укроборонпром" избавится от 23 предприятий. По словам Абромавичуса, в Фонд госимущества будут переданы неработающие предприятия, на которых давно не производится продукция военного назначения.

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