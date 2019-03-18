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Укроборонпром заявляет, что не поставлял вооружение в РФ после 2014 года

Сегодня, 21:23

Исследователи SIPRI предполагают, что после 2014 двигатели могли изготавливаться Россией самостоятельно

Фото: ukroboronprom.com.ua
Фото: ukroboronprom.com.ua.
Укроборонпром заявляет, что не поставлял вооружение в РФ после 2014 года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fef/466/5c8fef466aae4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fef/466/5c8fef466aae4.jpg Политика Исследователи SIPRI предполагают, что после 2014 двигатели могли изготавливаться Россией самостоятельно

Государственный концерн "Укроборонпром" опроверг информацию Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) о том, что Украина якобы поставляла в Россию вооружение и военную технику после 2014 года. Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Укроборонпрома".

"Информация о поставках вооружения и военной техники (ВВТ) Государственным концерном "Укроборонпром" в РФ является некорректной и не соответствует действительности", – уверяют в пресс-службе концерна.

Как отмечается, в отчетном периоде 2014-2018 годов, который выбрала SIPRI, Украина поставляла турбореактивные двигатели АИ-222, которые устанавливаются на российские учебно-боевые самолеты Як-130. Производителем двигателей является частное запорожское ПАО "Мотор-Сич", которое не является участником ГК "Укроборонпром". Кроме того, контракты на поставки двигателей были заключены в 2006 году, а собственно поставки происходили в 2009-2014 гг.".

В примечаниях к исследованию отмечается, что, вероятнее всего, двигатели поставлялись до 2014 года, когда ввели запрет на экспорт ВВТ в РФ. Исследователи SIPRI предполагают, что после 2014-го указанные двигатели могли изготавливаться российской стороной самостоятельно.

Другая продукция, отмечают в пресс-службе, которая якобы поставлялась в РФ согласно информации института, – это самолеты Ан-140-100 и Ан-148-100Е. Эксперты SIPRI сообщают, что выполнение этих контрактов было прекращено в 2014-м, после запрета экспорта в РФ. Кроме того, самолеты Ан-140 и Ан-148 производимых в России по лицензии, предоставленной ГП "Антонов". Поэтому SIPRI рассматривает их как импорт из Украины, поскольку существует юридический договор, заключенный между сторонами.

Среди перечня продукции, которая традиционно поставлялась в РФ, есть корабельные газотурбинные установки ДС-71 производства николаевского ГП "НПКГ "Зоря"-"Машпроект". Однако поставка была осуществлена до запрета экспорта ВВТ в РФ, отмечают в пресс-службе. Здесь подчеркивают, что дата поставки двигателей и силовых установок определяется экспертами SIPRI после завершения изготовления тех или иных образцов военной техники и вооружения уже российскими производителями и передачи самолетов и кораблей Вооруженных сил РФ, а не как реальный момент поставки отдельных комплектующих. "Поэтому двигатели или силовые установки для техники могли поставляться до 2014 года, однако в исследовании они отражены как поставки более позднего периода", – говорится в заявлении "Укроборонпрома".

В пресс-службе также напомнили, что согласно решению СНБО, экспорт в РФ товаров военного назначения и двойного использования прекращен. Исключение составляет космическая техника, " которая применяется для исследований космоса в мирных целях.

Как сообщалось, в ежегодном исследовании Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), обнародованном в марте текущего года, Украина заняла 12 место в перечне 25 крупнейших экспортеров оружия. В то же время, по утверждению авторов исследования, за период 2014-2018 годов 23% украинского экспорта ВВТ приходилось на РФ.

Ранее мы писали, что суд арестовал недавно задержанных чиновников "Укроборонпрома" по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Соломенский районный суд Киева отправил их в СИЗО с возможностью внесения залога. 

НАБУ провело около 20 обысков по делу о коррупции в "Укроборонпроме". Глава Бюро Артем Сытник сказал, что производства расследуются "фактически с нуля".

Напомним, Порошенко ввел в действие решение СНБО о прозрачности оборонного заказа. Порошенко подписал решение о реформировании ОПК.

Также президент Порошенко жестко осудил коррупцию в оборонной сфере. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

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Тег вооружение, укроборонпром

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