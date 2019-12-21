Ультиматум Зеленского, драки за землю и отсроченные баталии: итоги недели в Раде

Фото: "Слуга народа" / Facebook

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Последняя в текущем году пленарная неделя Верховной Рады была неспокойной и чрезвычайно насыщенной событиями. Причем событиями самого разного плана. Здесь были и личные волнения, и потасовки на заседаниях комитетов, и блокирование трибуны. Были невразумительные решения и громкие заявления. Парламент напоминал обычного человека, пытающегося нагнать до новогодне-рождественских праздников все, что не успел сделать за год и понимающего, что не успевает.

С децентрализацией решили не торопиться

Тон неделе задал Офис президента, положивший депутатам "под елочку" очередной проект конституционных изменений. С весьма "толстым" намеком, что документ до Нового года должен уйти в Конституционный суд. Изменения в Основной закон всегда принимаются нелегко. В данном же случае речь шла о совсем уж непростой реформе децентрализации, "ломающей" как основы нынешней системы административного управления, так и границы в пределах Украины.

Предыдущая попытка "продвинуть" аналогичный проект, логически завершив реформу децентрализацию сопровождалась серьезным противостоянием в сессионном зале и уличными столкновениями, приведшими к гибели четырех правоохранителей. При этом Конституция так и не была изменена. Впрочем, тогда народ протестовал, по сути против одной-единственной строчки, предполагающей закрепление особого статуса ОРДО в Основном законе. Владимир Зеленский, как и обещал украинцам, эту норму в Конституцию не вносил.

До Нового года, депутаты, видимо предполагая, что столь системный документ обязательно вызовет дискуссии даже на ранних этапах рассмотрения отложили его вынесение в сессионный зал. Впрочем, это не исключает, что парламент отправит реформ децентрализации в Конституционный суд еще на этой сессии – на единственной оставшейся пленарной неделе, которая запланирована на январь. По крайней мере, в вердикте Комитета правовой политики отмечается, что "законопроект не потребует принятия в него предложений и поправок, в том числе редакционно-уточняющего характера", и что "направлять Законопроект на научную, юридическую или иную экспертизу до принятия Верховной Радой Украины постановления об обращении в Конституционный Суд нецелесообразно.

Децентрализация: спешим медленно

Тем не менее, даже без рассмотрения конституционных изменений нешуточные баталии как внутри Верховной Рады, так и вне ее имели место. Связаны они были с земельным вопросом. Во вторник под парламентом прошли "предварительные" протесты представителей аграрного сектора и Нацкорпуса, также выступившего против продажи земли. В ходе столкновений пострадали правоохранители и журналисты, 26 митингующих задержала полиция. При этом ни в этот, ни на следующий день парламент не планировал рассматривать проект Закона № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", разрешающего продаж земли и утвержденного месяцем ранее в первом чтении.

Не планировал по банальной причине: в шестистраничный документ депутаты предложили несколько тысяч страниц правок, что сильно напоминало троллинг. Это он и был, но лишь частично. Главная идея законодательного "спама" заключалась в том, чтобы как можно сильнее оттянуть во времени утверждение документа. Пару лет назад подобная участь постигла Избирательный кодекс. В результате чего документ в целом был принят лишь в последние дни работы парламента предыдущего созыва, вышел "сырым" и в итоге был ветирован Владимиром Зеленским.

Впрочем, противники продажи земли прекрасно понимали: то, что можно было провернуть в парламенте прошлого созыва, в нынешней Верховной Раде вряд ли сработало. Монокоалиция же не единожды эффектно и эффективно демонстрировала способность быстро и без сантиментов отсекать от проектов и предложений к ним лишнее (на ее взгляд), мгновенно отправляя в корзину тома правок. Потому противники продажи земли не стали ждать, когда их поставят перед фактом рассмотрения документа. Во вторник планерное заседание было, фактически сорвано Батькивщиной и Оппоплатформой – За жизнь, заблокировавшими трибуну. Утреннее заседание завершилось досрочно после безуспешных попыток руководства разблокировать работу, вечернее – сразу после открытия. Не менее горячо было в аграрном комитете, где рассматривались правки в документ. Депутаты заседали до ночи, перманентно вспыхивали потасовки. Видео, где разбушевавшийся депутат Илья Кива едва не избил своего однопартийца Нестора Шуфрича, стало популярным в интернете.

В итоге торопиться с принятием закона в целом еще в этом году (чего многие ожидали) коалиция не стала.

"Там очень много правок, рассмотреть которые должен профильный комитет. Если вы заметили, позиция нашей фракции, позиция руководства парламента заключается в том, что все дискуссии, спорные вопросы в этой Верховной Раде решаются на уровне комитетов. Там каждая из фракций имеет возмодность высказать свое мнение и решить вопросы в рабочем поряке. В зал выносятся же готовые решения", – рассказал сайту "Сегодня" народный депутат (фракция Слуга народа) Николай Тищенко.

Что не так с неприкосновенностью?

В среду парламент восстановил работу. При этом, как показалось многим, сделал он это лишь затем, чтобы, начав работать, мгновенно оскандалится с очередным проектом. На этот раз скандал возник вокруг законопроекта с длинным и замысловатым названием "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины". Несмотря на сложное название, изначально суть и цель проекта были предельно просты: зачистить законодательное поле от запрятанных в нем элементов неприкосновенности, коими за многие годы парламентарии основательно это поле засорили. После отмены депутатской неприкосновенности в Конституции следовало убрать ее и из различных законов, как то Уголовный процессуальный кодекс, "О статусе народного депутата" и т.д. Где-то так проект понимали избиратели, и где-то так он описывался в пояснительной записке к документу.

Но депутаты не были бы депутатами, если бы вот так просто полностью отказались от своей исключительности. Потому в процессе подготовки проекта ко второму чтению документ оброс множеством правок. В том числе, такими, которые смело можно назвать антонимами словосочетания "отмена неприкосновенности". Большинство из них были отсеяны профильным комитетом. Но часть дискуссионных и даже сомнительных правок в итоге вошла в документ. Что, пожалуй, и позволило ему набрать во втором чтении и в целом почти конституционное большинство голосов (а именно 291 "за") с одной стороны. А с другой – вызвало недоумение и протесты как внутри парламента так и вне его.

К примеру, в ходе обсуждения представители фракции "Голос" обратили внимание на норму, которая (по их мнению) на убирает, а наоборот, восстанавливает неприкосновенность. В монокоалиции назвали подобные заявления "политическими манипуляциями". В свою очередь НАБУ и САП обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать утвержденный в итоге документ, поскольку он существенно ограничивает возможности вести расследование в отношении депутатов. Не исключено, с просьбой о вето на свежепринятый закон при определенных условиях могут обратиться и сами "Слуги народа".

Несовершенный кодекс

Нашел, наконец, свое завершение, казалось, вечный процесс утверждения Избирательного кодекса. За годы разработок, переработок, доработок, улучшений и усовершенствований избиратели, наверное, смирились с мыслью, что данный документ обречен навеки остаться в виде прожекта. Нынешний парламент дал кодекс шанс на жизнь: в четверг доработанный после вето президента Избирательный кодекс получил 330 голосов "за".

Впрочем, шанс этот не такой большой, как мог бы быть. В процессе творческого переосмысления замечаний главы государства парламентарии снабдили документ новшествами, которые не совсем отвечают требуемым Зеленским критериям. Так, Гражданская сеть "ОПОРА" приветствуя в целом утверждение документа, отправившего на свалку истории "мажоритарку", высказала ряд замечаний к проекту. Одно из них касалось степени открытости списков: ОПОРА акцентировала, что "самым большим вызовом для нового Кодекса стало решение парламента ограничить открытость избирательных списков на парламентских и местных выборах. Такая позиция противоречит замечаниям президента Украины, высказанным в вето, в которых он прямо выступил против получения первыми десятью кандидатами мандатов по определенной партией очередности".

Есть к принятому Кодексу и другие претензии. При этом сложно сказать, чем вызван отход от принципов, декларированных президентом и монокоалицией: необходимостью ли утвердить действительно компромиссное решение, или же сменой взглядов на выборы. В любом случае, насколько утвержденный кодекс соответствует видению избирательной системы президентом Зеленским, решать самому президенту Зеленскому.

Отметим, что на несовершенство принятого документа обратили внимание и зарубежные партнеры Украины. Посольство США в Украине назвав утверждение кодекса "весомым шагом в укреплении украинской демократии" дипломатично выразило надежду на "дальнейшие совершенствование кодекса для воплощения в жизнь устремлений Украины относительно реформ".

Поигрались, и хватит

Но, пожалуй, самым ярким получился скандал вокруг невзрачного правительственного проекта № 2285 "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр". Закон, регулирующий сферу азартных игр, конечно важен и способен принести в госбюджет значительные средства. Однако, все же согласитесь, он ни коей мере не сравним с такими глобальными темами, как урегулирование вопроса земли или государственного устройства. Тем не менее, результаты именно его рассмотрения вызвали очень жесткую реакцию правительства и президента.

Началось все с того, что после регистрации правительственного проекта вокруг него, как грибы после дождя, возникло с десяток альтернативных, порой с прямо противоположным смыслом. Шансов быть принятыми у них, естественно, не было, но свою роль "информационного шума" они сыграли.

В четверг, 19 декабря, на голосование был выставлен правительственный проект. И тут выяснилось, что лоббисты игрального бизнеса серьезно поработали в парламенте: совершенно неожиданно проект не набрал необходимого количества голосов. Причем из монокоалиции проголосовали всего 200 парламентариев.

"По этому законопроект на депутатов действительно давили. Мы знаем, кто давил, каким образом, на кого. Будем разбираться на фракции и принимать меры", – рассказал сайту "Сегодня" Николай Тищенко.

Но первые меры были вне парламента. Уже на следующий день правительство приняло распоряжение о запрете работы игорных залов под видом лотерей. Министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал от Нацполиции до 16.00 20 декабря прекратить работу таких заведений. А президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook популярно пояснил лоббистам правила игры:

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