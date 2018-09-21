Умер бывший народный депутат Украины

На 65-м году жизни умер бывший народный депутат и экс-глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Виталий Шевченко. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацсовета.

"Нацсовет с грустью сообщает, что на 65-м году жизни, после продолжительной тяжелой болезни, скончался бывший председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, народный депутат Верховной Рады Украины II, III, IV созывов, известный общественный деятель, журналист и писатель Виталий Шевченко. Национальный совет выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Виталия Шевченко. Светлая ему память", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прощание с Шевченко проходит в этим минуты в Союзе писателей Украины (ул. Банковая, 2). Панихида и похороны запланированы на 13:00 в Вознесенской церкви на Байковом кладбище.

На сегодняшнем заседании Верховной Рады память экс-нардепа почтили минутой молчания.

Виталий Федорович Шевченко родился в 1954 году в Черниговской области. Журналист, редактор, писатель, политик. С 2002 по 2010 годы был членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, в том числе с 2005 по 2009 годы – председателем. Отметим, что одним из его сыновей является посолом Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Напомним, в июле в Николаеве умер бывший народный депутат Виктор Горбачев. Сообщалось, что умер он от остановки сердца, когда выходил из подъезда своего дома. Теперь у него остались жена и дочь.

1 июля стало известно о кончине бывшего народного депутата Владимира Заплатинского. Сообщалось, что экс-политик боролся с тяжелой болезнью и умер в киевской больнице "Феофания".