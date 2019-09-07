Уникальные кадры: "Сегодня" сняли, как из Лефортово вывозят украинских моряков

Собственные корреспонденты "Сегодня" в России сняли, как территорию тюрьмы следственного изолятора N 2 ФСИН России, более известного, как Лефортовская тюрьма, покидают автобусы с украинскими моряками.
Они выехали в сопровождении машин дорожно-патрульной службы. Полицейские машины были с включенными проблесковыми маячками.
Украинских военнопленных моряков освободили под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом заявил координатор группы адвокатов украинских пленников Николай Полозов.
Напомним, Украина и Россия наконец-то начали процесс обмена удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В число обмениваемых с российской стороны вошли пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.
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