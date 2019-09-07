Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

Уникальные кадры: "Сегодня" сняли, как из Лефортово вывозят украинских моряков

7 сентября, 13:31

Камера зафискировала, как территори. тюрьмы покинули автобусы с украинцами

Собственные корреспонденты "Сегодня" в России сняли, как территорию тюрьмы следственного изолятора N 2 ФСИН России, более известного, как Лефортовская тюрьма, покидают автобусы с украинскими моряками.

Они выехали в сопровождении машин дорожно-патрульной службы. Полицейские машины были с включенными проблесковыми маячками.

Реклама

Украинских военнопленных моряков освободили под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом заявил координатор группы адвокатов украинских пленников Николай Полозов.

Напомним, Украина и Россия наконец-то начали процесс обмена удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В число обмениваемых с российской стороны вошли пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

В тренде
Обмен пленными с Россией: онлайн-трансляция

Новости "Сегодня" внимательно следят за происходящим, готовят новые спецвыпуски и прямые включения с места события. Смотрите спецвыпуски в 13:30, 15:00, 17:00 и 21:00

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия обмен Украина обмен пленными лефортово пленные моряки

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сбор
У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сборЭкономика
"Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина": онлайн-трансляцияУкраина
Трамп шантажирует Зеленского: СМИ раскрыли детали
Трамп шантажирует Зеленского: СМИ раскрыли деталиПолитика
РосСМИ пишут, что списки пленных для обмена с Украиной могут поменять
РосСМИ пишут, что списки пленных для обмена с Украиной могут поменятьПолитика
Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера" сегодня выходит в эфир: где смотретьУкраина
Безсмертный рассказал, чем опасны заявления Путина об обмене пленными
Безсмертный рассказал, чем опасны заявления Путина об обмене пленнымиПолитика

Новости партнеров

Loading...