Уникальные кадры: "Сегодня" сняли, как из Лефортово вывозят украинских моряков

Камера зафискировала, как территори. тюрьмы покинули автобусы с украинцами

Собственные корреспонденты "Сегодня" в России сняли, как территорию тюрьмы следственного изолятора N 2 ФСИН России, более известного, как Лефортовская тюрьма, покидают автобусы с украинскими моряками.

Они выехали в сопровождении машин дорожно-патрульной службы. Полицейские машины были с включенными проблесковыми маячками.

Реклама

Украинских военнопленных моряков освободили под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом заявил координатор группы адвокатов украинских пленников Николай Полозов.

Напомним, Украина и Россия наконец-то начали процесс обмена удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В число обмениваемых с российской стороны вошли пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

Новости "Сегодня" внимательно следят за происходящим, готовят новые спецвыпуски и прямые включения с места события. Смотрите спецвыпуски в 13:30, 15:00, 17:00 и 21:00

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама