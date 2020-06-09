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Унижение Путина или угроза "договорняка": почему саммит G7 опасен для Украины

9 июня, 08:41

Кристина Зеленюк , Игорь Тимофеев

Путин стремится к смягчению санкций Запада против России, говорит Павел Климкин

Из-за пандемии коронавируса президент США Дональд Трамп перенес на сентябрь 45-й саммит "Большой семерки " и неожиданно для всех заявил, что пригласит на встречу G7 Индию, Южную Корею, Австралию и Россию. Почему ближайшие три месяца станут сложным временем для Киева – об этом бывший министр иностранных дел Павел Климкин рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

Украинский дипломат прогнозирует, что лето и осень станут для Украины очень опасным периодом, поскольку президент РФ Владимир Путин будет внимательно смотреть за ходом президентской кампании в США и попытается поднять ставки перед такими важными саммитами, как G7.

"Во-первых, он будет пытаться продвигать идею саммита постоянных членов Совета Безопасности во время Генассамблеи ООН. Также он будет думать, стоит ли ему принять участие в качестве приглашенного гостя в саммите "Большой семерки". Хотя для него это унижение, это возвращение в ельцинские времена, когда Россия не была членом "Большой семерки". Но если у Путина будет шанс на какой-то "договорняк" и возможность смягчения санкций… Это то, к чему он стремится, не только с точки зрения внешней политики. Это, наверное, единственное, что можно "продать" россиянам в сфере внутренней политики", – сказал сайту "Сегодня" Павел Климкин.

Напомним, спикер правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что США не имеют права решать вопрос расширения формата "Большой семерки", куда Трамп предлагает вернуть Россию, и напомнил оккупацию Крыма .

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с Путиным" .

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большая семерка G7 Павел Климкин Владимир Путин саммит большой семерки

Источник: Сегодня

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